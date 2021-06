“No haré leña del árbol caído”: Monreal sobre salida de Irma Eréndira Sandoval de la SFP

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, aseguró que no hará “leña del árbol caído” tras la salida de Irma Eréndira Sandoval de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Ante los medios de comunicación, rechazó calificar la determinación del Presidente Andrés Manuel López Obrador para relevarla del cargo, porque dijo que “son sus decisiones, para eso es Presidente y lo que él haga es bajo su responsabilidad”.

Sin embargo, expresó que tiene una opinión positiva sobre la exfuncionaria federal , quien dijo que junto con su familia han sido “acompañantes históricos del Presidente de la República”.

LEE MÁS Relevo en la SFP: AMLO sustituye a Eréndira Sandoval

“Me parece que ella es una mujer valiosa, nunca me alegran las salidas de compañeros y le deseo que le vaya muy bien, tengo una buena opinión como investigadora, como política, como mujer de ideas, como mujer congruente en su lucha social y en su lucha política (...).

"Yo no haré leña del árbol caído, lo lamento, porque me parece que es una mujer valiosa, congruente y le deseo suerte a Irma Eréndira Sandoval y a su futuro en el país”, expresó.

El también coordinador de la bancada de Morena en el Senado indicó que esperan la notificación oficial del nombramiento del nuevo titular de la SFP, Roberto Salcedo Aquino, quien debe ser ratificado por la Cámara de alta.

Precisó que ya revisa con los demás coordinadores parlamentarios la posibilidad de un “ periodo extraordinario rápido” para ratificar el nombramiento , pero señaló que también se pueden esperar hasta septiembre, por lo que Salcedo Aquino puede fungir como encargado de despacho de la Función Pública.

“De acuerdo con la Constitución, el Senado de la República tiene que ratificar al nuevo secretario, él no puede tomar posesión como secretario, podrá hacerlo como encargado del despacho, pero hasta en tanto el Senado no lo ratifique, no podrá tomar el cargo como secretario, ayer lo nombraron pero él deberá asumir la posición como encargado del despacho”, precisó.

Refirió que también están pendientes los nombramientos de los próximos embajadores en Francia y en China, Blanca Jiménez y Jesús Seade, respectivamente, pero precisó que estos casos los puede ratificar la Comisión Permanente.