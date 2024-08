Pronto se sabrá quiénes están detrás de campesinos que bloquean la México-Puebla: AMLO

Al asegurar que se investigará quiénes están detrás de los campesinos que bloquearon la autopista México-Puebla, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a los ejidatarios de Tlahuapan tener confianza en el Gobierno federal de que se les va a pagar lo justo por el daño por sus tierras durante la construcción de esa vía.

La participación de estos abogados y sin que haya espionaje, no tarda y vamos a saber quienes están atrás AMLO

En la conferencia de prensa mañanera, AMLO refrendó su llamado a los campesinos para que tengan confianza en el gobierno de que lo que se acordó con ellos por el pago de sus terrenos se les pagará, aunque, precisó, tiene que ser lo justo.

AMLO dijo que independientemente de que fueron otros gobiernos los que provocaron los daños, “nosotros somos responsables, pero para reparar ese daño, nosotros tenemos una normatividad y hay una oficina de avalúo, que es la que define cuánto se tiene que pagar en el caso de la compra de un terreno o por el derecho de vía”.

Al cumplirse cuatro días de que los ejidatarios mantienen bloqueada la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 74 donde se ubica Río Frío, lo cual ha causados daños al transporte de carga por 13 mil millones de pesos, el mandatario mencionó que se van a analizar algunas sanciones.

Sin embargo, AMLO expuso que “no queremos reprimir, eso es lo que están pidiendo los conservadores, sí quieren mano dura, son muy hipócritas, no es que quieren mano dura, no es que realmente les afecte, no, lo que quieren es que nosotros actuemos mal, en forma autoritaria, represiva y ellos mismos nos van a acusar de intolerantes, ineficientes, ya los estoy viendo”, advirtió.

AMLO refrendó a los campesinos que no se preocupen, ya que se va a resolver el problema, sólo que será conforme al avalúo presentado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).

No se preocupen y esta instancia es profesional, me refiero al Indaabin, no actúa de manera mafiosa, actúa con rectitud, no hace avalúos a modo para beneficiar a particulares o al gobierno. No, actúa con rectitud. Y por eso, a partir de esa cantidad es que se les va a reconocer sus derechos AMLO

AMLO agregó que lo que se definió en el avalúo es lo que se va a pagar, y acusó a los campesinos de estar mal informados por sus abogados; “entonces quieren que se les pague más y si nosotros hacemos eso estaríamos cometiendo un delito, el Presidente, porque nosotros somos guardianes del dinero del pueblo”, señaló.(Sergio)

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR