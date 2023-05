Propuesta de Marko Cortés para elegir al candidato presidencial, 'débil y mediocre', afirma Damián Zepeda

El senador del PAN, Damián Zepeda, aseveró que la propuesta del dirigente de su partido, Marko Cortés, para elegir al candidato presidencial es una “postura débil y mediocre” para administrar la derrota de la oposición.

MÁS INFORMACIÓN PAN: el millón de firmas obliga a placearse en calles y no sólo en foros

Ante el planteamiento del líder del blanquiazul para que los que aspiren a la candidatura presidencial de Va por México sumen el respaldo de un millón de firmas, el también aspirante presidencial manifestó que con esto pretenden evitar una competencia genuina.

“Me parece sumamente negativo y completamente lamentable, la actitud que veo hoy de la dirigencia nacional es completamente contrario a lo que necesitamos los mexicanos, es una actitud de quien está administrando la derrota, no de quien está queriendo ir por la victoria, nosotros necesitamos ir a ganar, no ir a competir, esa es una postura débil, mediocre, necesitan los mexicanos que el PAN esté a la altura de las circunstancias y salga a representarlos”, declaró.

Señaló que el mensaje que manda al país es que con este tipo de estrategias en realidad la oposición pretende alejarse de la posibilidad de ganar..

“Estos trajes a la medida para evitar la competencia lo único que hacen es alejarnos de la posibilidad de ganar y yo quiero ganar, no competir, entonces mi llamado es, vayamos a un ejercicio abierto, público, transparente, donde compitan todos los que quieran, no excluyan”, dijo.

Zepeda cuestionó, además, la prisa para que se defina al candidato presidencial en agosto y septiembre, cuando lo mejor sería promover a los candidatos de oposición hasta el final para hacerlos más competitivos.

“Hoy, no sólo el PAN, sino en toda la oposición no existe un solo liderazgo competitivo en la oposición que al día de hoy en los números le gane o le compita a Morena, lo repito y me incluyo, para que no digan que estoy ofendiendo a nadie, no existe ningún liderazgo en la oposición que sea competitivo hoy, hay que generarlo, esto sólo es un problema para aquel que no lo acepta, aceptemos esa realidad y hagamos lo que tengamos que hacer, un proceso novedoso, salgámonos de la caja y construyamos ese liderazgo”, manifestó.

Llama Marko Cortés a aspirantes a salir a las calles a buscar apoyos

En tanto, Marko Cortés hizo un llamado a todos aquellos que aspiren a una candidatura presidencial, a comenzar sus movilizaciones, salir a las calles para que se ganen el apoyo de la gente.

“Por eso invito a todos los que realmente están dispuestos a encabezar en el 2024 esta lucha por México, a que además de los foros, conferencias y reuniones, con sus equipos salgan a las calles, mercados y plazas, para escuchar de viva voz el sentir de la gente y que se ganen su apoyo”, detalló en un videomensaje en sus redes.

Señaló que es necesario involucrar a la sociedad, ya que es tiempo de comenzar a mover almas a favor del país.

En este contacto, mencionó que -como dijo Vicente Fox- es tiempo de despertar a México para terminar con el régimen que actualmente gobierna el país.

“Hoy, ante la destrucción y el retroceso que significa este régimen, nuevamente llegó la hora de despertar a México, llegó la hora de mover las almas, porque el futuro de todos está en peligro”, añadió.

Dijo que la democracia y las libertades, están amenazadas, pues no hay lugar para cruzarse de brazos, ni tiempo para quedarse de observador, ya que no hay cabida para la indiferencia.

“Hoy México reclama el despertar de todos. Tenemos que movilizar a nuestra familia y amigos, a nuestros conocidos, pero también a los desconocidos, llevándoles la verdad de los hechos”, agregó.

”Quiero, puedo y debo encabezar a la oposición en México”, dice Santiago Creel

Tras reiterar que aceptará cualquier método que Va por México acuerde para designar a su candidato a la Presidencia en 2024, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, dijo que él quiere, puede y debe ser quien encabece a la oposición en la contienda.

Desde la sede estatal del PAN en Chihuahua, el diputado volvió a referirse al método que su partido ha puesto sobre la mesa para elegir al abanderado, sobre lo cual aseveró: “como quieran quiero yo”.

El exsecretario de Gobernación mencionó que se someterá a cualquier proceso, incluso si éste implica bailar, recolectar firmas, implementar voto electrónico o encuestas.

“Quiero, puedo y debo encabezar a la oposición en México. Quiero porque no voy a permitir, bajo ninguna circunstancia, y están mi nombre y mi honra de por medio de que voy a representar a la oposición como nadie lo ha hecho para sacar a estos desgraciados que han querido y han destruido a mi país”, dijo.

Ante los asistentes al evento, realizó un breve recuento de su carrera política y resaltó su trabajo para combatir la violencia mediante el diseño del Gabinete de Seguridad, “no cruzándonos de brazos ni haciendo pendejadas”, dijo.

Creel Miranda señaló que aceptará cualquier proceso porque “no voy a ser quien desuna lo que tanto trabajo nos costó unir”, en referencia a la alianza opositora.

Sin embargo, hizo hincapié en que el método debe surgir en amplio consenso, no sólo dentro de su partido, sino también en la alianza y con la sociedad.

Con información de Jorge Butrón y Yulia Bonilla