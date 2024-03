Propuesta de Xóchitl de dar 5 mil pesos mensuales a 42.6 millones de mujeres es irreal: Morena

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que la propuesta de la candidata de la oposición Xóchitl Gálvez “de dar 5 mil pesos mensuales a 42.6 millones de mujeres es irreal”.

“Hace unos días dijo que les iba a dar 3 mil pesos a las mujeres. Ahora subió la oferta el fin de semana y dijo que les va a dar 5 mil pesos a las mujeres en situación difícil. Que primero aclare cuál va a ser el monto, no puede ser que un día mencione una cosa y al día siguiente salga con algo distinto”, refirió.

Xóchitl Gálvez "sigue viendo en dónde pega el chicle"

También dijo que “en la derecha sus integrantes están perdidos, pues carecen de un proyecto de nación”, para el líder morenista por esa razón, “su candidata sólo lanza ocurrencias”.

Agregó: “No tienen un proyecto de país, no tienen un proyecto de nación, no tienen un proyecto de gobierno. Su candidata sólo sigue viendo en dónde pega el chicle, y por eso lanza ocurrencias y disparates. Por eso no levanta en las encuestas”.

El también coordinador de campaña de Claudia Sheinbaum, criticó que la candidata opositora presente propuestas sin congruencia, pues las cambia a contentillo. Como ejemplo, mencionó el apoyo que la abanderada ofreció a las mujeres en situación de vulnerabilidad.

Finalmente dijo que “mientras Xóchitl gobernaba en Miguel Hidalgo, calificaba los programas como clientelares. Pero ahora dice que los respaldará y hasta con sangre, porque su palabra no cuenta. O vemos también que la votación de su partido –el PAN– cuando se trata de definir el rango constitucional a los programas sociales fue completamente en contra por parte sus diputados”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

DAN