Somos protagonistas del cambio verdadero, somos una generación que cambió la historia de México: Claudia Sheinbaum en Durango

’’Somos protagonistas del cambio verdadero, somos de una generación que cambió la historia de México, una generación que dijo basta, basta del saqueo, basta de quitarle al pueblo de México sus derechos, basta de poner a nuestro país, a nuestra patria por debajo de su vecino, aquí lo saben porque hay muchos duranguenses que están del otro lado, nosotros jamás nos vamos a subordinar a nuestro vecino del norte, somos iguales y vamos a defender siempre a nuestros paisanos … se está dignificando al pueblo de México y a su historia’’, destacó Claudia Sheinbaum, como una de las grandes razones por las cuales es importante darle continuidad al movimiento de la 4T, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

‘’México es un gran país, nosotros somos una gran nación, que con la Cuarta Transformación, está recuperando su papel en el mundo entero, somos admirados’’, añadió.

Al respecto señaló que es importante evitar dar pasos hacia atrás y sobre todo hacia la derecha, ya que puntualizó que con esto se puede regresar al modelo del neoliberalismo, el cual ha demostrado que es un régimen en el que solo unos cuantos se ven beneficiados, puesto que su base está en la privatización de recursos, de servicios y de derechos del país, como los fertilizantes, los ferrocarriles, el agua, el campo, entre otros.

‘’En el 2018 el pueblo de México se dio cuenta que ese modelo llevó al fracaso a nuestro país, ese modelo fracasó en muchos lugares del mundo’’, comentó.

Claudia Sheinbaum acudió a Durango para defender a la 4T Foto: Especial

Por lo anterior, aseguró que es necesario que el pueblo se organice para defender la 4T, pues destacó que hoy ‘’México camina dignamente y orgullosamente por el camino de la Cuarta Transformación’’, con lo que ha sido posible mejorar las condiciones de vida de todas y todos, pero en especial de quienes menos tienen.

‘’No hay que olvidar todo ello, porque si lo olvidamos nos van a llevar de nuevo al pasado y nosotros no queremos que haya nuevamente una guerra contra el narco, miren a Felipe Calderón, un hombre que declaró una guerra en su propio país, que generó un problema de violencia que todavía estamos viviendo … Cinismo que siendo ex presidente hoy quiera darle lecciones al presidente López Obrador … Tienen ahí a Fox que dice que inventó la pensión adulto mayor, aparte de todo mentiroso, todavía publicó que se arrepiente de no haber llevado a última instancia el desafuero, ¿cómo? Si el pueblo se levantó a defender a López Obrador, no era una cuestión de él, era una cuestión del pueblo de México’’.

Asimismo, destacó que al no regresar al neoliberalismo del pasado y darle continuidad a la Cuarta Transformación será posible que las mujeres sigan siendo parte de la vida pública del país, pues puntualizó que hoy más que nunca, es tiempo de las mujeres.

Somos protagonistas del cambio verdadero, somos una generación que cambió la historia de México: Claudia Sheinbaum en Durango Foto: Especial

‘’Las mujeres somos heroínas, así que, en el norte, en el sur, en el oeste, en el este, en el Atlántico, ya quedó atrás el calladita te ves más bonita’’.

’’Es tiempo de las mujeres, porque las mujeres gobernamos para hombres y para mujeres, para todos, toda la diversidad, no es que sea la mujer para la mujer, nosotras somos protectoras por naturaleza, pero además todas las mujeres mexicanas somos guerreras’’. concluyó.

Al comienzo de la Asamblea Informativa, Sheinbaum Pardo fue recibida con un ritual del pueblo Tepehuano, cuyos integrantes en representación de los 39 municipios de la entidad, destacaron la labor de lucha a favor de los pueblos originarios de México, además aprovecharon la ocasión para obsequiarle un bolso elaborado por las comunidades de la región.

Por su parte, la maestra, Laura Elizabeth Flores Torres, describió a Sheinbaum Pardo como una mujer con quien se podrá asegurar la continuidad verdadera con sello propio. ¡Bienvenida a esta tierra, los duranguenses estamos contigo!.

