Trabajadores de ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz protestan a favor de reforma judicial

Trabajadores que dependen laboralmente de las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz fueron parte de una protesta al interior de la Suprema Corte en respaldo a la reforma judicial impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por segundo día consecutivo, el interior del edificio del máximo tribunal fue testigo de una protesta en donde en esta ocasión surgió otro bloque de trabajadores que afirman estar a favor de la reforma judicial.

Mientras pasaban por los pasillos algunos secretarios, este bloque perteneciente a otro frente de la corte se distribuyó en el edificio con pancartas a favor de la propuesta, mientras dentro de la Segunda Sala otro grupo mostró su inconformidad ante lo que calificaron como “imposición y un claro acto político”.

#VIDEO Por segundo día consecutivo el interior del edificio del máximo tribunal fue testigo de una protesta en donde esta ocasión surgió otro bloque de trabajadores que afirman estar a favor de la reforma judicial, con frases como "a tu sentencia le falta pueblo", o "ya se van"… pic.twitter.com/8r94WjfYa6 — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 28, 2024

Sin embargo los equipos de las ministras Batres, Esquivel y Ortiz Ahlf protestaban afuera del salón con pancartas con la leyenda: “Reforma al PJF, sí va”; tras permanecer unos minutos fuera de la sala, quienes apoyan esta reforma, entraron a la Segunda Sala para realizar su protesta, después de que el presidente ministro de esta sala, Alberto Pérez Dayán, les autorizó ingresar.

#VIDEO Este es el momento en el que los equipos de trabajo de las ministras Batres, Esquivel y Ortiz protestaban afuera de la segunda sala de la corte y el ministro presidente de esta sala, Alberto Pérez Dayán, les autorizó ingresar a petición de Lenia Batres, esto en el segundo… pic.twitter.com/RgQAbD19u0 — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 28, 2024

En los pasillos del edificio del máximo tribunal se mostraba el descontento del bloque que no aprueba la reforma y aunque no interfirieron a sus compañeros no se veían de lo más conformes.

En tanto, otro grupo de trabajadores del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) realiza hasta el momento una protesta pacífica en el interior y exterior del edificio del órgano de administración del Poder Judicial de la Federación. Este grupo mostró su apoyo a la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, sobre quien señalaron es “víctima de un sistema”.

Universitarios marchan contra la reforma judicial

Al medio día de este miércoles, estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en colaboración con otras facultades de derecho del país marcharon sobre la avenida Insurgentes desde Ciudad Universitaria, para exigir que no se apruebe la reforma al Poder Judicial, la cual propone que jueces, ministros y magistrados sean elegidos por voto popular.

Durante el trayecto, los estudiantes gritaron consignas, entre las que destacaron “Se ve, se siente, la UNAM está presente”, “Si México se informa, no pasa la reforma” y “La justicia no se vota”.

▶ #Video | Al grito de “México, escucha, esta es tu lucha”, estudiantes de la Facultad de Derecho de la @UNAM_MX se manifiestan durante su marcha contra la #ReformaJudicial de #AMLO https://t.co/4aajmd8ZgK pic.twitter.com/KFTwzXqqRQ — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 28, 2024

Las otras universidades participantes fueron la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Universidad Panamericana (UP), Universidad La Salle México, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), ITESO Universidad Jesuita de Guadalajara, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), y la Universidad Autónoma del Estado de México.

Las decenas de estudiantes de la UNAM vistieron de blanco durante la marcha y con paliacates rojos en el puño derecho, para expresar apoyo a los trabajadores del Poder Judicial. Hasta el momento la SSC no ha dado dato de cuantos participantes tuvo esta manifestación al sur de la Ciudad de México; sin embargo, reconocen que fue una de las que mejor convocatoria logró desde que inicio el paro del poder judicial.

