'No por mucho provocar se crece en las encuestas', responde Claudia Sheinbaum a reto de Xóchitl Gálvez.

La precandidata presidencial de Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió al reto que esta mañana lanzó su oponente del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, para debatir esta misma semana.

Aunque la morenista no especificó si lo aceptaba o no, dijo a su llegada a un evento que “no por mucho madrugar amanece más temprano, no por mucho provocar se crece en las encuestas”.

La declaración se da luego de que la panista refirió el domingo que Sheinbaum Pardo tendría que “pedir permiso” para participar en los debates presidenciales.

Luego de que la abanderada guinda dijo ayer que “no hace falta” pedir autorización, Gálvez Ruiz, la retó a debatir este miércoles o jueves sobre seguridad, salud y corrupción.

