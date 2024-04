Se pudieron salvar 224 mil vidas de gestionar bien pandemia de COVID-19: Comisión Independiente.

Bajo la sentencia de que el Gobierno federal gestionó la pandemia con errores persistentes y pudo haber salvado 224 mil vidas la Comisión Independiente, dijo que las conclusiones preliminares del grupo de trabajo señalan que persistieron los errores, y el rechazó a la evidencia científica durante la gestión de la crisis sanitaria.

La Comisión, conformada por 17 científicos, investigadores y profesionales que trabajan siguiendo los más altos estándares de rigor científico y objetividad académica señalan en su reporte que la Ciudad de México que registró el porcentaje de mortalidad en exceso más alto de los 32 estados de México, durante el periodo 2020-2021, con 67%, seguido por Tlaxcala con 64%, el Estado de México con 62%, Puebla con 58% y Morelos con 51%.

En su primer reporte, la Comisión Independiente evalúa la respuesta de las autoridades a la crisis en materia sanitaria, económica, educativa y social, entre otros ámbitos.

“La comunicación gubernamental se vio afectada por la minimización de la gravedad de la situación, el uso engañoso de datos, la justificación pseudocientífica de decisiones políticas y la decisión de gestionar la percepción de la sociedad, en vez de gestionar la crisis sanitaria para evitar al máximo los contagios y fallecimientos”, dijo.

Jaime Sepúlveda, presidente de la Comisión Independiente, aseguró que: “El informe que estamos preparando es vital, no solo para entender lo que realmente pasó con la pandemia de COVID-19, sino para que México tome las medidas necesarias para enfrentar nuevas emergencias sanitarias en el futuro. Nuestro propósito es aprender para no repetir, es decir, sacar todas las lecciones posibles de lo que sucedió con el fin de que, cuando se presente otra emergencia sanitaria, nuestro país no vuelva a pagar un costo tan elevado en vidas, salud y bienestar.”

En el análisis del Impacto de la Pandemia en México: consecuencias fundamentales (2020-2023), el reporte menciona 5 indicadores críticos que miden el desempeño nacional en la respuesta de la emergencia de COVID-19.

JVR