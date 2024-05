“Que pueblo juzgue” oferta de Alito a Máynez

Ante la propuesta del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, al candidato Presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, para que decline a favor de la abanderada Xóchitl Gálvez, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que será el pueblo quien juzgue esta acción.

Sin ánimo de hablar sobre el tema por cuestiones electorales, el mandatario sólo pidió que se informe a la ciudadanía y no se trate de ocultar la información.

“No puedo opinar sobre eso, no puedo. Eso lo tiene que decidir la gente, que el pueblo juzgue, nada más, que se informe”, indicó el mandatario.

Recomendó que “lo que tenemos que procurar es que se informe al pueblo, que se garantice el derecho a la información y no editorializar, nada más con la pura información, que no se oculte información, que no se dé a conocer sólo lo que le conviene a los potentados”.

Esta semana, Alito Moreno propuso al emecista renunciar a su cargo en la dirigencia nacional del PRI, así como a su candidatura plurinominal para el Senado, si éste declinaba a favor de la abanderada de Fuerza y Corazón por México (FCXM). Sin embargo, éste desechó la oferta.

Más adelante, López Obrador fue cuestionado sobre las reuniones de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, con magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la que también asistió el dirigente nacional del tricolor, y el panista Santiago Creel.

El Ejecutivo federal manifestó que “son libres, pues que hablen, nada más que se cuiden. Yo trato de no reunirme mucho con cierta gente porque no son así tan confiables, pero eso ya lo sabemos, no quiero hablar de eso. Tampoco debe extrañarnos.

“¿Quién se reunió con quién? La ministra de la Corte (…) ¿La presidenta se reunió con el presidente del PRI y con magistrados? No hablo porque no me vayan a sancionar, eso que la gente lo decida”, concluyó el Presidente.