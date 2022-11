“El pueblo es mi ángel de la guarda”: AMLO aclara que FGR investiga amenaza de muerte en su contra

El Presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que la Fiscalía General de la República (FGR) se encuentra investigando una amenaza de muerte en su contra , si bien desestimó la gravedad de la misma al señalar que “el pueblo es mi ángel guardián”.

Aunque hasta el momento se desconocen las causas y los perpetradores de dicha amenaza, el Presidente López Obrador llamó a la calma y pidió a la gente dejar de lado la violencia .

leer más AMLO denuncia a jueces por colusión con organizaciones criminales

“ El pueblo es mi ángel de la guarda . No hay nada que temer y, ya saben, la libertad no se implora, se conquista en santa paz. Esa es la enseñanza de Gandhi, Mandela, Luther King: la no violencia. Ese es el camino: la fuerza, la razón y no odiar, no vernos como enemigos, vernos como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir ”, pidió el mandatario.

Hasta el momento, no se han compartido detalles públicos sobre la amenaza realizada al Presidente, ni se han emitido comunicados por parte de la FGR.

