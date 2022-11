AMLO denuncia a jueces por colusión con organizaciones criminales

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que la colusión de autoridades con organizaciones criminales ya se ha reducido y puede existir en el ámbito municipal, pero dónde persiste esa situación es en el poder judicial.

"No ha habido, hasta ahora, estos evidentes acuerdos de autoridades, a lo mejor a nivel municipal, pero ya no es un asunto generalizado; donde tenemos muchos problemas es en el comportamiento de los jueces y vamos a seguir haciendo la denuncia porque siguen los sabadazos y yo espero que se actúe que el poder judicial tome esto como algo prioritario el consejo de la Judicatura", afirmó el mandatario.

Agregó que ahora que se discute la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales, López Obrador advirtió que no lo permitirá y desde la tribuna de la mañanera hará las denuncias correspondientes, pues consideró que la fuerza de la opinión pública también es un poder.

"Se ha avanzado, hay todavía muchos obstáculos, la fuerza de la opinión pública es un poder, antes hacían lo que querían porque la gente ni se enteraba, no se sabía quiénes eran los jueces quienes eran magistrados o ministros, todo se daba en la clandestinidad", afirmó el Presidente.

Aunque dijo que no puede intervenir, tampoco puede actuar el Legislativo, sino que debe ser regulado por el propio Poder Judicial y para ello está el Consejo de la Judicatura Federal, aunque matizó diciendo que no todos los jueces incurren en irregularidades.

"No es el ánimo de estar socavando la credibilidad del poder judicial, no se puede generalizar es en algunos casos, pero sigue presentándose ese problema y no sé inicia ningún caso y la judicatura es para eso es el Poder Judicial", advirtió López Obrador.