¿Cuántos años tenías? Esto pasaba en México en 1991, año del último eclipse solar

"Era día de escuela, pero no fui, me acuerdo bien. Vivía con mis papás en un edificio, en el cuarto piso. Estábamos preparados con unos lentes que nos habían vendido en el Centro Histórico. Ya nos habían contado un poco sobre el eclipse, sobre todo los maestros, pero ese día todo fue muy sorprendente. Ver que de pronto, a plena luz del día, todo se oscureció, no sé, fue una experiencia muy vibrante, creo que así la puedo describir".

Emilia Martínez dio su testimonio a La Razón y nos contó cómo fue que vivió el eclipse el 11 de julio de 1991, cuando apenas tenía nueve años de edad. En México muchas cosas pasaron en aquel año y hoy, a manera de nostalgia, recordaremos contigo en La Razón.

Vuela Vuela, es un éxito que sonaba en la radio de México en 1991. Amazon.

¿Qué pasaba en México en 1991 cuando sucedió el eclipse solar?

México era gobernado por Carlos Salinas de Gortari, mientras que al frente de la Ciudad de México, el entonces Distrito Federal, estaba Manuel Camacho Solís. El 25 de abril de aquel año, entró en operaciones la Línea 1 del Metro de Monterrey, en Nuevo León, mientras que el 22 de septiembre, se firmaba el tratado de libre comercio entre nuestro país y Chile.

La Línea 1 del Metro de Monterrey fue inaugurada en 1991. Especial

En ese año, Lupita Jones ganó el certamen de Miss Universo mientras que en el ámbito cinematográfico, se estrenaban películas como El bulto, de Gabriel Retes y Sólo con tu pareja, de Alfonso Cuarón. Entre las personalidades que no vieron el eclipse de aquel año porque precisamente en 1991 nacieron están Vadhir Derbez, Luisito Comunica, el futbolista Raúl Jiménez o Natasha Dupeyrón.

Un poco más al ámbito político, Salinas de Gortari enviaba al Congreso una iniciativa para modificar el artículo 27 de la Constitución para permitir a los ejidatarios asociarse y rentar o vender su tierra, mientras que el día 5 de febrero, tanto México, como Estados Unidos y Canadá, acordaban iniciar las negociaciones para la firma de un Acuerdo de Libre Comercio.

¿Cómo nos entreteníamos en México en 1991?

En ese entonces no había cámaras digitales, todas eran análogas y se usaban rollos que tenían 12, 24 y 36 exposiciones para que pudieras sacar fotografías perfectas, las cuales veías hasta que revelabas el rollo. Todavía se usaban las videocaseteras en formato BETA y VHS y los productos que se encontraban de moda eran los pepsilindros y Gatorade llegaba a México en botella de vidrio.

¿Recuerdas a los sabrimágicos? Estos vasos de Sabritas eran coleccionables y tenían figuras de dibujos animados con el nombre de cada día de la semana. Cambiaban de color con agua helada y eran muy populares en las escuelas.

Los Sabrimágicos eran vasos muy populares en 1991. Cooltura pop.

Escuchábamos música de todos los géneros: desde el Romance, de Luis Miguel, pasando por Vuela, Vuela, de Magneto hasta la bachata de Juan Luis Guerra y su 4.40 con Burbujas de Amor. ¿De qué más te acuerdas de aquel 1991?

