Quema de libros de texto gratuitos es una acción retrógrada, irracional y politiquera, afirma AMLO

La quema de libros de texto gratuitos en Chiapas y las manifestaciones en Aguascalientes organizadas por legisladores panistas en contra de la distribución de los materiales educativos para el ciclo escolar 2023-2024, son actos irracionales, retrógradas, politiqueros y de un fanatismo conservador, afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

MÁS INFORMACIÓN Atizan debate por libros de texto en plataformas y los queman en Chiapas

Durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, AMLO señaló que están en su derecho de manifestarse porque hay libertad, sin embargo, no tienen razón aquellos que se movilizan bajo el argumento de que se adoctrina con los libros y se “inyecta el virus” del comunismo.

“Están totalmente desinformados y manipulados, y no deberían de prestarse a ser manipulados por los dirigentes, empresarios, gerentes, empresarios no, traficantes de influencias sí, gerentes sí del bloque conservador, es politiquería, pero lo van a seguir haciendo.

“Aunque no haya elementos, no haya pruebas, ellos utilizan todas estas mentiras para tratar de engañar porque mucha gente no les cree, ya la gente está muy consciente, no les funciona eso, y sí lo que demuestra es que tienen prácticas retrogradas, son clasistas, racistas”, sostuvo AMLO.

#ConferenciaPresidente | Lunes 21 de agosto de 2023. https://t.co/ONe1GgMOil — Gobierno de México (@GobiernoMX) August 21, 2023

AMLO insistió en que los libros de texto gratuito se van a distribuir en las entidades donde no hay amparos, los cuales ya se encuentran en las escuelas públicas del país, excepto en Chihuahua donde se dio una suspensión por parte del ministro de la Corte, Luis María Aguilar.

“Vamos a esperar qué van a resolver, los gobernadores, gobernadoras van a tener que explicarle a la gente cómo le van a hacer, si no se permiten los libros y esto de las quemas de libros.

“Cómo no se van a dar estos actos irracionales si el presidente del PAN planteó que había que arrancarle las hojas a los libros, pues es como el equivalente a destruirlos, y no los han leído; es fanatismo conservador y politiquería porque piensan que con eso van a ganarse la simpatía del pueblo. No, no, no, así no van a avanzar”, subrayó AMLO.

Agradece a maestros y maestras por respaldo al gobierno

AMLO agradeció a maestras y maestros por el respaldo al Gobierno federal en la decisión de repartir los libros de texto gratuito a los estudiantes de primaria y secundaria, así como de los diferentes sindicatos magisteriales.

López Obrador aprovechó el tema de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde se llevó a cabo la quema de libros de texto este fin de semana pasado, para recordar un tuit del diputado panista Gabriel Quadri del 11 de enero de 2019, donde dice que “si no fuese porque existe Chiapas, Oaxaca y Guerrero, México sería una potencia”.

AMLO en la mañanera en Palacio Nacional. Foto: Especial.

“Yo le diría que son estados fundamentales para el desarrollo de México en todo sentido, le diría algo al señor Quadri que Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo, pero él no lo sabe.

“Debe ser doctor, académico de altos vuelos, esto debe pasar porque el nivel académico no quita lo racista y clasista, y el desconocimiento de la historia y la grandeza cultural de México”, puntualizó AMLO.