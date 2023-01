¿Queman mi cartilla militar si no la recojo cuando me toca? Aquí te decimos

Tramitaste tu cartilla militar el año pasado, pero ¿ no acudiste a recogerla en diciembre ? No te preocupes, porque aún puedes ir por ella a la Oficina de Reclutamiento de la Zona Militar donde realizaste tu servicio militar.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), las personas que tramitaron su cartilla militar en 2022 y no fueron por ella, pueden acudir por este documento desde el 2 de enero al 30 de junio de 2023.

Cartilla militar. ¿Qué pasa si no acudo por ella en el tiempo establecido?

No obstante, si excedes el periodo para recoger la cartilla militar, esta será incinerada el primero de julio , por lo que para tendrás que realizar una reposición del documento.

Aunque la cartilla militar es un documento obligatorio, en la Constitución de nuestro país no existe ninguna sanción administrativa o penal que se imponga si una persona no la tramita o no la tiene.

Sin embargo, el no hacerlo puede ser un impedimento para conseguir empleo, principalmente si aspiras a trabajar en el Gobierno, ya que la Ley General del Servicio Militar Nacional indica que todos los funcionarios federales, estatales y municipales deben haber realizado el servicio militar.

Cartilla militar. ¿Qué necesito para tramitar la reposición?

Para reponer tu cartilla militar, de manera presencial debes acudir a la Oficina de Reclutamiento de la Zona Militar más cercana a tu domicilio, o al módulo de información ubicado en la Oficina Central de Reclutamiento de la Sedena.

De igual manera puedes realizar el trámite de reposición de la cartilla militar en línea , para lo que tendrás que ingresar en la siguiente https://servicios.sedena.gob.mx:8443/simaapzm/servlet/tramitesedena.Para ambos casos necesitarás los siguientes documentos en original y copia:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

Clave Única de Registro de Población (CURP)

2 fotografías de 35 x 45 mm (tamaño credencial), de frente, a color o blanco y negro (ropa clara), con fondo blanco, sin retoque, que las facciones se distingan con claridad, sin aretes, piercing o perforaciones y sin cualquier accesorio que altere tu fisionomía.

Además, te pedirán el Formato Universal para trámites del Servicio Militar, el cual puedes descargar aquí.

Y también deberás pagar el trámite de reposición de cartilla militar, que tiene un costo de 230 pesos . El formato lo puedes obtener en la siguiente liga: https://www.gob.mx/sedena/acciones-y-programas/esquema-e5cinco-para-obtener-la-hoja-de-ayuda.

Para el pago que puedes realizar en cualquier institución bancaria debes anotar la clave de referencia : 034001141 y cadena de la dependencia: 00135490000000.

Síguenos en Google News

DAN