¡Toma nota!

¿Manejas en Edomex? Por Hoy No Circula, estos autos descansan del 23 al 28 de enero Para que no pagues una multa, en La Razón te decimos qué vehículos no circulan la semana del 23 al 28 de enero en el Estado de México con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes al ambiente