¿Quiénes son y cuántos hijos tuvo El Chapo Guzmán? FOTO

El nombre de El Chapo Guzmán sigue causando controversia en redes sociales, luego de que sus hijos han estado en la mira las autoridades en las últimas semanas, tras la detención de El Mayo Zambada.

Todo sucedió cuando en julio pasado, se dio a conocer que el legendario capo mexicano Ismael Zambada había sido detenido en Estados Unidos. Pero no estaba solo, sino que fue capturado junto con Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo Guzmán.

Otro de los hijos que ha causado controversia reciente es Ovidio Guzmán, porque previo a la detención del Mayo Zambada salió de la cárcel y actualmente no se sabe en dónde está, así lo dio a conocer la Fiscalía General de la República este jueves 29 de agosto.

Por otra parte, este mismo jueves también se registraron hechos violentos en Culiacán en los que en redes sociales se reportó la supuesta detención de Iván Archivaldo Guzmán, otro de los hijos de El Chapo Guzmán.

¿Cuántos hijos tuvo El Chapo Guzmán?

De acuerdo con la información, El Chapo Guzmán tuvo alrededor de 13 hijos, sin embargo, hay quienes dicen que tuvo 18, pero los más famosos son ocho.

¿Quiénes son los hijos de El Chapo Guzmán y a qué se dedican?

Iván Archivaldo Guzmán es hijo de la relación del Chapo y María Alejandrina Salazar Hernández, se le conoce como “El Chapito”, de ahí que él y sus hermanas sea conocidos como “Los Chapitos”.

Desde el 2005 se el considera como uno de los principales líderes del Cartel de Sinaloa, anteriormente ya había sido detenido en el 2005, pero después fue liberado, era uno de los hombres más buscados por la DEA, y hasta se ofrecía una millonaria recompensa por información que diera con su captura.

Recientemente la periodista Anabel Hernández señaló que Iván habría estado involucrado sentimentalmente con la cantante Belinda. "Yo no puedo, o sea no estuve ahí, pero lo que Iván me decía con Belinda, el presumía”, reveló la periodista citando que fue una declaración de Dámaso López Serrano "El Mini Lic”.

Iván Archivaldo es el más peligroso de los hijos de "El Chapo" Especial

Otro de los hijos del Chapo es Jesús Alfredo Guzmán “El Alfredillo”, también es hijo de María Alejandrina Salazar y se considera uno de los más buscados por la DEA. No se conocía la cara de este hombre hasta que se tomó una foto con Kate del Castillo, cuando ella visitó all Chapo en la sierra de Culiacán.

Alfredillo, hijo del Chapo Guzmán, con Kate del Castillo Foto: Especial

La tercera hija que el Chapo tuvo de este matrimonio con Alejandrina Salazar es Alejandrina Giselle, quien está casada con Edgar Cázares, sobrino de Blanca Margarita Cázares, conocida como “la emperatriz del narco”. Es diseñadora de moda y creó la marca El Chapo 701. Fue vista en una selfie con uno de los hijos de Pepe Aguilar.

Alejandrina Giselle Guzmán, hija del Chapo Guzmán en su boda Foto: Especial

El Chapo se volvió casar y con su segunda esposa Griselda López Pérez, tuvo otros tres hijos que son Joaquín Guzmán López, Ovidio Guzmán López Edgar Guzmán y Griselda Guadalupe Guzmán.

Joaquín Guzmán López fue el que recientemente fue detenido en Estados Unidos junto con el Mayo Zambada, se cree que Joaquín puso una trampa para entregar al legendario capo.

Joaquín Guzmán López se habría entregado voluntariamente a las autoridades de EU. Foto: Especial

Ovidio Guzmán fue el que protagonizó el Culiacanazo, en el que lo habían detenido, pero lo dejaron ir por la ola de violencia que desataría su captura, pero fue hasta 2023 cuando ya fue detenido oficialmente. Fue extraditado a Estados Unidos, pero en julio pasado lo sacaron de la cárcel, días antes de la detención del Mayo Zambada, las autoridades mexicanas señalan que no se sabe dónde está Ovidio.

Él es Ovidio Guzmán Foto: Especial

En 2008, Édgar Guzmán murió asesinado a balazos en un centro comercial de Culiacán, su muerte se le atribuye a los Beltrán Leyva.

Griselda Guadalupe Guzmán es la única hija del capo que está alejada del mundo del crimen y el narcotráfico se sabe poco de ella y de lo que hace.

Finalmente, la última esposa del Chapo Guzmán es Emma Coronel, con quien tuvo dos hijas, unas gemelas, de quienes no se conoce su identidad.

Emma fue encarcelada en Estados Unidos, pero salió de prisión y recientemente ofreció una entrevista en una cadena de televisión estadounidense en la que habló sobre el Chapo y de cómo aunque no se pueden ver y tienen contacto cero, el amor persiste entre ellos, pues ella fue el amor de la vida del narcotraficante.