'Si quiere que lo maltraten, pues allá él', dice Xóchitl Gálvez sobre Ebrard

La aspirante presidencial del Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez, ratificó su respeto hacia Marcelo Ebrard por su decisión de continuar en Morena, pero aseveró que si “quiere que lo maltraten, pues allá él”.

Entrevistada en el Senado, previo a que encabezara por última ocasión la sesión de la Comisión de Asuntos Indígenas, confirmó que este miércoles solicitará licencia y está lista para remontar su posición en la precampaña, frente a una candidata que, acusó, ha invertido millones para promocionarse y para atacarla en redes sociales.

Ante la pegunta respecto a que iniciará precampaña con una desventaja de dos dígitos frente a Claudia Sheinbaum, la política hidalguense aseguró: “Yegua que alcanza gana”.

“Para mí nunca ha sido fácil arrancar con una candidata que lo que le sobra es dinero, es lo único que tiene, dinero, más de mil millones invertidos en espectaculares, en bardas, en redes sociales, hay días que le meten ocho millones de pesos para atacarme y, aun así, aquí estoy fuerte, sólida.

“Recuerden que en Hidalgo empecé 35 puntos abajo y aquí lo que sigue es crecer y voy a crecer, porque soy una mujer congruente, soy una mujer que no tiene amo, que no tiene que obedecer, porque eso que te den el bastón y no te den el mando, pues está cañón y lo vimos claramente con lo qué pasó aquí en la Ciudad (de México)”, manifestó.

Dijo que ya como precandidata, entonces será el momento legal para presentar propuestas concretas ante los militantes del PAN, PRI y PRD.

Respecto a las declaraciones que hizo Marcelo Ebrard en una entrevista radiofónica, en la que dijo que habría sido incongruente hablar con ella, Gálvez rechazó que haya incongruencia en el diálogo y remarcó que respeta su decisión de permanecer en Morena, aunque “lo maltraten”.

“Yo creo que hemos hablado muchas veces, hablamos en la COP, hablamos como canciller, no es incongruente hablar con una persona, yo digo que si él quiere que lo maltraten, pues allá él, pero es una decisión de cada quien, yo le respeto a Marcelo, le reconozco, yo con él siempre tuve un diálogo de altura, fue con el único que encontré, en la materia ambiental, en la materia de cambio climático, participé en varias COP, a Martha Delgado le tengo un enorme reconocimiento por su trabajo en materia ambiental y, bueno, ya, él tomó su decisión, no pasa nada”, expresó.

Durante la sesión de la Comisión de Asuntos Indígenas, la senadora panista se despidió de la presidencia y resaltó que deja la encomiendo con cero rezago legislativo.

“Agradecer, hoy me estoy despidiendo de la presidencia de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado y dejo cero rezago legislativo, recibí 101 dictámenes y hoy hemos dictaminado absolutamente todo, las minutas están algunas en proceso de pasar al pleno, ojalá podamos pasar de inmediato la minuta de los pueblos afromexicanos”, comentó.

También los integrantes de la comisión le hicieron un reconocimiento a Xóchitl Gálvez, particularmente los de oposición, como Noé Castañón y la exintegrante de Morena, Lucy Meza, quien aseguró que les irá muy bien en lo que viene, en referencia a los procesos electorales: “Vamos a dar una batalla muy importante en el estado de Morelos, estamos convencidos de que te irá muy bien, nos irá muy bien”, declaró.

También de las bancadas oficialistas, Gálvez fue reconocida por parte de la ahora senadora del PVEM, Nuvia Mayorga, y por la senadora de Morena, Susana Harp, quien dijo que esta comisión era de las pocas que no tenía rezagos y demostró que “los temas son los importantes y no los colores”.