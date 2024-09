“No se vayan a olvidar de Acapulco… esto no lo hicimos nosotros” es el clamor de doña Carmen, una comerciante perjudicada por el golpe que este nuevo huracán dio a su patrimonio cuando apenas comenzaba a recuperarse de lo que se llevó Otis.

Con la voz entrecortada, en una conversación telefónica intermitente debido al daño que las redes de comunicación sufrieron, la mujer cuenta que las dos últimas noches no pudo dormir por la tristeza y el temor de volver a perderlo todo.

En su mente, cuenta, están grabados los estruendos de alrededor y el estallido de las ventanas que ocurrieron en octubre del año pasado, y a las cuales ahora sólo veía esperando que el agua no entrara a su hogar.

Habitantes caminan entre las calles inundadas, buscando alimentos o en busca desalojar la zona. Foto: Cuartoscuro

“Primero no había demasiado ruido, de vez en cuando algunos vecinos que empezaban a gritar que ya venía el agua, luego nos asomamos y vimos que venía con basura, después empezó a crecer y algunos se llevaban sus carros. Nosotros no tenemos, pero me preocupaban mis cosas, yo vendo comida y todo lo tenía en el patio, y pues ya no porque todo se echó a perder… Nada más quiero que no se olviden de Acapulco, no vayan a pensar que estamos mintiendo para recibir más, esto no lo hicimos nosotros, ahora sí que fue la naturaleza y aquí vivimos”, dijo la mujer a La Razón.

La señora Flor Edith no fue damnificada directa, pero su familia sí, con quien, señala, apenas pudo comunicarse este viernes por la mañana para recibir el reporte de que están bien, pero sus animales no sobrevivieron.

“Mi hermano ya me pudo hablar hace rato, que se fueron a refugiar a la iglesia y allí están todos… Lo único malo es que a sus animales se los llevó el agua, tenía pollos y gallinas, pero como viven en sierra, unas piedras que bajaron con el agua pasaron por encima y ya luego toda la corriente que siguió hasta ahorita. Su casa está bien, pero de todas formas es triste”, narró. Más tarde, Edith comentó que su familia regresó a casa para limpiar el exterior, ya que “casi por magia” adentro no hubo daños.

“Me dijo que sólo quedó mucho lodo afuera, en las paredes. Lo mero feo está en la calle, tenía un corral como para que nadie pasara a su casa y ya nada de eso está, su malla quedó aplastada hasta abajo donde termina la calle con otras cosas, llantas, palos, una televisión que quién sabe de quién era”, sostuvo.

A las adversidades, las familias tuvieron que anteponerse para estar a salvo, pero para ello surgió el apoyo mutuo.

A través de las pantallas de celular se conocieron otras historias, como la de Jorge Maldonado, creador de contenido que se viralizó por salir al rescate de personas en las zonas más inundadas. Para ello, utilizó macetones como lancha y trozos de madera como remos.

Otro hombre, quien dijo llamarse Romu, transmitió en vivo desde Tik Tok un recorrido que hizo anoche por su colonia en Coyuca de Benítez, mientras la lluvia no cesaba y la gente descansaba sobre cualquier superficie tras un día arduo para intentar abrir sus calles.

A través de varios videos que circulan en redes sociales, habitantes de Acapulco han denunciado actos de rapiña en tiendas de autoservicio luego del paso del huracán John en las costas guerrerense. Entre el miércoles y jueves, habitantes de Renacimiento y Llano Largo aprovecharon para robar alimentos y otros productos tras la relajación de la vigilancia.

Evacúan a 5 mil habitantes de la entidad

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que este viernes fueron evacuadas cuatro mil 877 personas de 19 colonias a refugios temporales, como parte de las acciones para salvaguardar a la población ante las inundaciones que presenta Acapulco, Guerrero.

En los albergues se les brinda alimentos calientes y atención médica en caso de que los ciudadanos lo requieran, con apoyo de los tres órdenes de Gobierno.

Al momento opera el Plan DNIII y GN con nueve mil 144 elementos y en el transcurso de este viernes arribarán otros dos mil 500, además de 304 vehículos. Mientras que el Plan Marina opera con tres mil 14 elementos y vehículos especializados para acceder a todo tipo de terreno.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) rehabilita 93 afectaciones a la red carretera; además, implementa acciones para para agilizar las maniobras de retiro de escombros, árboles caídos, señalamientos dañados, y colabora con personal del Aeropuerto de Acapulco para atender y rehabilitar las pistas, a fin de reanudar operaciones.

La Zona Diamante de Acapulco continúa inundada después de cinco días del paso del huracán John Foto: Cuartoscuro

En tanto, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se encuentra lista para iniciar el bombeo en las colonias afectadas para acelerar el desfogue de las inundaciones. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) se encuentra a la espera de que disminuyan los niveles de agua para poder regresar la electricidad a 59 mil 957 usuarios en Acapulco y Chilpancingo.

La Coordinación Nacional de Protección Civil indicó que todas las vidas cuentan en el desastre natural, pues en las colonias Simón Bolívar, Emiliano Zapata, Sinaí, Nueva Revolución, Plácido Domingo y Renacimiento de Acapulco, Guerrero, se apoyó a las personas a evacuar sus hogares y trasladarse a refugios con sus animales de compañía, incluso los elementos de la Guardia Nacional ayudaron a cargar a los animalitos.

Laura Velázquez Alzúa junto a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, mantuvieron reuniones permanentes, con el objetivo de revisar las estrategias de evacuación en las zonas donde persisten las inundaciones; además de definir las condiciones en los refugios temporales y la distribución de la ayuda humanitaria.

Recordar que son la mayoría de las Secretarías de Estado y dependencias federales las que se encuentran en el estado, para auxiliar a todos los habitantes en rubros de salud, alimentación, albergue, limpieza, transporte, rescate, entre otros.