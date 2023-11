Ratifica TEPJF el 5-4 del INE para gubernaturas

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó el acuerdo de paridad de género del Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que los partidos se mantendrán en aprietos para postular cinco mujeres y cuatro hombres para las nueve gubernaturas que se renovarán en el año 2024.

Con votación dividida de tres contra dos, la Sala Superior resolvió el recurso que presentó Movimiento Ciudadano, que demandó que se revocara el acuerdo, en esencia, porque argumentó que el INE no era competente para emitirlo, pues corresponde a los congresos federal y locales la regulación sobre las medidas de postulación paritaria.

Además, el partido naranja argumentó que el INE violó el debido proceso al emitir el acuerdo y que las reglas implicaban una interpretación incorrecta del mandato de paridad de género y vulneraban su autonomía partidista.

Durante la sesión pública de la Sala Superior, con los votos en contra de los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera, el pleno confirmó la competencia del INE, así como la regla de postulación dirigida a los partidos políticos nacionales, pero modificó el criterio dirigido a los partidos políticos locales.

Las representaciones de los partidos políticos ante el Consejo General se manifestaron en favor de la participación de las mujeres, pero, salvo el Partido Verde Ecologista de México, rechazaron lo que acusaron como intromisión del INE en las decisiones internas.

Gráfico

A partir de esta regla, el principal desafío al que los institutos políticos se enfrentarán será el de colocar candidatas competitivas en los estados que renovarán las gubernaturas y que su elección se apegue a las convocatorias y métodos definidos, además de no permitir el debilitamiento de su unidad interna.

Durante la sesión de ayer, la mayoría de los magistrados electorales rechazaron la propuesta del magistrado ponente, Felipe de la Mata Pizaña, quien había proyectado un esquema de cuatro candidaturas para mujeres y cuatro para hombres, dejando fuera de su planteamiento a Yucatán, debido a que ese estado sí cuenta con legislación en materia de paridad.

Estimaron que, derivado de la ley y de los precedentes de la Sala Superior, el INE sí tiene las atribuciones necesarias para supervisar que los partidos políticos nacionales cumplan con el mandato de paridad de género, el cual, en el contexto actual, se traduce en la obligación de postular a cinco mujeres.

De este modo, explicaron, se garantiza la paridad horizontal con respecto a las nueve gubernaturas que se van a renovar; se optimiza la participación política de las mujeres y, además, se asegura la postulación paritaria en el ciclo de renovación de las 32 entidades federativas, el cual concluye con esta elección, al asegurar que los partidos hayan postulado mujeres en al menos la mitad de los procesos electorales en los que participaron.

Por tal motivo, los partidos políticos nacionales deberán postular al menos cinco mujeres como candidatas a las gubernaturas de Chiapas, Guanajuato, Morelos, Puebla, Tabasco, Yucatán, Veracruz y Jalisco, así como para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

El magistrado ponente comentó sobre el tema: “Mi sentimiento es que es una cuestión buena al respecto; sin embargo, quiero señalar que, lamentablemente, en los hechos vamos a estar castigando al único estado que hizo su trabajo y que obedeció la orden que dimos, que era regular el tema de paridad. En los hechos, estaremos inaplicando o derogando las leyes de los estados. Quizá el problema es que esto se va a interpretar como ‘dependiendo el año, daré una orden, y dependiendo el año, daré otra’”.

De la Mata Pizaña insistió: “Lo único que lamento, sinceramente, que Yucatán, que su ley tendrá una aplicación acotada, en el mejor de los casos, y que quede el INE como el sumo derogador de las normas locales. Más allá de eso, el resultado es de celebrarse”.

Como parte de la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral, se acordó modificar el acuerdo de paridad, con el fin de precisar los supuestos en los que los partidos políticos locales están exceptuados de seguir la regla de alternancia con respecto a su postulación anterior.

Los dos magistrados del Tribunal que votaron en contra consideraron que el INE era incompetente y debía ser la Sala Superior la que definiera los criterios para garantizar la paridad. Además, consideraron que Yucatán no debía considerarse en los criterios para verificar la paridad, pues esa entidad federativa sí legisló en materia de postulación paritaria para su gubernatura.

En consecuencia, la postulación paritaria debía verificarse sólo con los ocho estados que no legislaron o no lo hicieron de forma adecuada. De esa forma, los partidos sólo debían postular, al menos, a cuatro mujeres.

Xóchitl se registra ante el PAN; pide limar asperezas



Xóchitl Gálvez se registró como precandidata del PAN a la Presidencia y aseguró que alcanzarán y arrasarán para el siguiente año a Morena.

Arropada por la plana mayor del blanquiazul, pidió limar cualquier aspereza que haya entre los militantes para poder ganar, ya que se debe dejar atrás cualquier proyecto personal. “Entiendo que vamos por un sueño, pero ahora se trata de ponernos de acuerdo; si no te toca un cargo, caminarás conmigo porque vamos a ganar”, aseveró.

En entrevista con medios, dijo sentirse muy contenta y reiteró que van a ganar, ya que la gente se ha dado cuenta de lo que es Morena y lo que representa su política.

Señaló que lo que viene en los siguientes meses será un trabajo arduo sin descanso y, por ello, adelantó que formará al mejor equipo con nombres como Margarita Zavala, Josefina Vázquez Mota, Lilly Téllez, Alejandra Reynoso, así como Santiago Creel que ya formaba parte de su equipo.

“No habrá dolor, mal clima y cansancio que me impida cumplir con mi objetivo; llevo cinco meses recorriendo el país y faltan siete meses. Los próximos siete meses van a valer los próximos seis años”, aseveró.

Agregó que su campaña no se trata de ella, sino de las familias, de las personas sin medicamentos, de las mujeres jornaleras agrícolas que lo único que piden es una estancia infantil. “Se trata de los campesinos que están desesperados porque no ha llovido, que no hay pastura; de todos los mexicanos que todos los días salen a trabajar con miedo a ser asaltados”, indicó.

Sostuvo que este día empiezan una batalla decisiva, para cambiar a uno de los gobiernos más corruptos que han existido en México.

Mientras que el dirigente nacional de Acción Nacional, Marko Cortés dijo que hay una fuerte unidad, y cuentan con el mejor proyecto para la presidencia del país, sin embargo, aclaró que el reto es salir a las calles para tocar puertas y corazones para mantener la esperanza que ha despertado Xóchitl Gálvez.

Registro del Frente se atrasa en 6 entidades

Seis de los nueve estados que renovarán sus gubernaturas en el 2024 no han solicitado formar parte del Frente Amplio por México (FAM), incluida la Ciudad de México, que ya se encuentra en etapa de precampañas.

La secretaria general del PAN, Noemí Luna Ayala, aseguró a La Razón que hay tres estados que han solicitado su adhesión a la coalición del Frente Amplio, aunque subrayó que lo deseable es que vayan juntos en todas las entidades que están en juego en las elecciones de junio.

Los estados que ya solicitaron, de manera formal, su alianza con PRI y PRD, son Guanajuato, Jalisco y Yucatán. “Desde el Comité Ejecutivo Nacional ya hemos autorizado que algunos estados firmen sus coaliciones, pero con base a la petición que del los mismos estados”, explicó.

Señaló que están en tiempo y forma de escuchar a los demás estados, aunque aclaró que es “altamente probable” que vayan en alianza en las nueve entidades.

En otra arista de las elecciones que se celebrarán el próximo año, legisladores de Acción Nacional vieron bien la propuesta de Xóchitl Gálvez para que lleguen candidatos ciudadanos al Senado de la República y la Cámara de Diputados.

En entrevista con La Razón, el coordinador en el Senado de la República, Julen Rementeria del Puerto, sostuvo que la oposición debe poner a los mejores, sean ciudadanos o militantes de partidos, y por ello la idea de la representante del Frente Amplio por México, dijo, le encanta.

“Me encanta, me parece muy bien; yo creo que hay que poner a los mejores, más allá de que sean ciudadanos o gente de partido”, expresó.

El panista señaló que, a partir de análisis y estudios, se debe hacer una elección inteligente de las personas que vayan a ocupar los cargos, con el fin de llegar con más fuerza al 2024.

Al respecto, el diputado federal Juan Carlos Romero Hicks sostuvo que, en las próximas elecciones, el actor principal es el ciudadano y no los partidos; por ello, consideró que deben llegar los mejores a las boletas: “El actor estelar de la democracia es el ciudadano, no son los partidos ni los gobiernos; por ello, es muy importante tener en la boleta a las mejores personas”.

Sostuvo que las cualidades que deben reunir los aspirantes deben ser honestidad, trayectoria probada, así como contribuciones a la sociedad, humildad, prudencia y seguridad para el encargo.

Mientras tanto, el diputado federal Éctor Jaime Ramírez dijo que el rumbo de las elecciones lo están definiendo los ciudadanos, ya que Xóchitl Gálvez viene de la ciudadanía; por ello, mencionó que es claro lo que desea la gente. “Ella es una candidata ciudadana y ahora estamos teniendo mucha participación de la sociedad civil; por ello, es claro el rumbo”, manifestó.

La senadora Kenia López Rabadán mencionó que, sean de partidos o de la sociedad civil, lo indispensable es detener al populismo, pues todos pueden participar.

“Este es un esfuerzo nacional que busca detener al populismo; por ello, si las elecciones están dirigidas con ciudadanos, hombres y mujeres con valores, todos tienen derecho”, indicó.