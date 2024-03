Reacción en Palacio Nacional, prueba de la desesperación por olvido que ha incurrido el Gobierno federal: Colectivos de búsqueda

No solo los familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa están desesperados por la falta de respuestas del Gobierno federal, pues son muchos los colectivos y familias que no han sido atendidos y que sus casos están al olvido, aseguraron organizaciones de búsqueda.

Lo anterior, luego de que presuntos normalistas vandalizaron la Puerta 1 de Palacio Nacional, tras secuestrar un vehículo e impactarla en la puerta de maderas de la calle de Moneda.

José Díaz del colectivo Siempre Vivos de Chilapa, Guerrero entiende que la desesperación por la falta de respuestas en el caso, ha provocado el aumento de la protesta social, sin embargo, aclaró que cada colectivo y organización tiene su propia forma de lucha, pues en algunos casos presionan con este tipo de violencia, mientras que la mayoría es pacífica.

“Es la misma desesperación la que los obliga a hacer eso, pero cada organización de víctimas o que ha sufrido desaparición de familiares, tiene sus formas de exigir justicia. Yo entiendo como se sienten, ya que son casi diez años de la tragedia, y se ha devalado que la historia no es como la contaron, por ello están enojados”, dijo.

Explicó que sus manifestaciones han subido de tono, porque así lo ha permitido el Gobierno federal por la falta de avances, sin embargo, precisó que, siendo la organización con más visibilidad en el país, aprovechan para generar presión, cuando hay miles de familias y cientos de colectivos que están en una situación similar.

“Con Peña Nieto estuvimos así, y con López Obrador se repitió el mismo patrón, a pesar de que prometió que iba a ser diferente. Algo cambió desde la mitad de su sexenio que poco a poco comenzó a alejarse de las víctimas y los casos sociales”, aseveró.

Agregó que esta administración cerró por completo el tema de los desaparecidos y mencionó., que está reprobado, ya que solo fueron promesas al aire, por ello, anunció que al menos 300 colectivos alistan una marcha nacional a la Ciudad de México, para denunciar el olvido que incurrió el Gobierno federal en el tema de los desaparecidos.

“Ya planeamos una marcha en 15 días a la Ciudad de México con 300 colectivos, porque esta administración quedó reprobada y se olvidaron por completo de los desaparecidos. Es por ese olvido, que los de Ayotzinapa hicieron lo que hicieron, y aunque no se justifica, se entiende por qué sus acciones”, aseveró.

En tanto, José Ugalde, vocero del Movimiento de Desaparecidos en México dijo que los hechos en Palacio Nacional fue una reacción de los jóvenes, porque están hartos de que no los reciban y que solo les den vueltas a sus demandas. “A todos nos choca que no nos reciban porque siempre nos manda al jefe, del jefe, del jefe que no da resultados”, dijo.

Explicó que las consecuencias de no tomar en cuenta a los colectivos se pudieron ver este jueves en Palacio Nacional, porque el caso Ayotzinapa es solo uno, cuando son miles las personas que no han tenido respuestas de sus casos, además, comentó que la mayoría de las organizaciones son pacíficas, pero a medida que pasan los meses, pueden darse más hechos de violencia.

“El Gobierno federal fue mentiroso desde un inicio y solo se dedicó a proteger a los delincuentes y organizaciones que desaparecen a las personas. Ellos saben quienes son, por eso el enojo de los padres y madres de Ayotzinapa”, indicó.

