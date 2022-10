Pueden reactivarse las 21 órdenes de aprehensión por caso Ayotzinapa: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que podrían reactivarse las 21 órdenes de aprehensión desechadas por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de militares y exfuncionarios de Guerrero, presuntamente involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, López Obrador explicó que se actuó a partir del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), e insistió en que se dieron intentos de dinamitar la investigación.

"Los que aparecen ahí son los que fueron procesados o a los que se les pidió a jueces que autorizaran órdenes de aprehensión; luego, por razones todavía no muy claras, se dio a conocer que no eran 20, sino 80. Mi interpretación es que cuando se dio la instrucción de que se judicializara, de acuerdo al informe, habían personas que contaban con protección, entonces quisieron dinamitar la decisión judicial"

Comentó que quienes idearon esas acciones pensaron que al involucrar a más implicados o incrementar las órdenes de aprehensión se enredaría la averiguación y les daría tiempo de escapar.

"Lo que se buscaba era enredar y dejar sin efecto las órdenes de aprehensión o que se fugaran los implicados, eso se explicó a los padres de familia de los 43 estudiantes normalistas", reveló el mandatario, y no descartó que puedan haber nuevas órdenes de captura.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador brindó su apoyo al titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, y aclaró a los padres de los normalistas el por qué del movimiento de la FGR.

"Se les aclaro bien. Se hablaba que al fiscal anterior se le había destituido y se les claro que no fue así: El fiscal renunció porque no quiso continuar, pero la diferencia de decir que no fue destituido sino que él renunció. Había mucha desinformación o distorsión en el manejo de la información y el que fue nombrado por la fiscalía, Rosendo Gómez Piedra, es un abogado íntegro, honesto, de primera"