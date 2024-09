Que ya rebasamos a Dinamarca

En el ambiente que, para muchos, es el que más le gusta y disfruta, un templete ante un público masivo, el Presidente López Obrador ayer pronunció el que sería su última alocución en el Zócalo. Para quienes la siguieron de cerca no puede sino reconocerse que un cambio de forma y fondo se ha dado en el ejercicio del poder y que también varios de los indicadores que presume son fidedignos. Sin embargo, ha saltado dentro del discurso el planteamiento que hizo sobre el IMSS-Bienestar. “Este sistema de salud pública —señaló el mandatario— ya es el más eficaz en el mundo. Dije que iba a ser el mejor, que iba a ser como en Dinamarca. No, no es como en Dinamarca, es mejor que en Dinamarca”. Y es que, nos comentan, ha dado paso a que voces de la oposición de inmediato se exhiban imágenes sobre la condición de algunos hospitales públicos y datos sobre el aumento de población que no tiene acceso a servicios de salud. Uf.