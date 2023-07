Rechaza Adán Augusto contienda desigual

Adán Augusto López Hernández, aspirante a coordinar los Comités de la Cuarta Transformación, negó que haya una contienda desigual en el proceso de Morena, debido a que las reglas son claras y cada uno decidió aceptarlas.

En conferencia de prensa en Durango reiteró que los espectaculares a su nombre no son suyos, y afirmó que es el único de los aspirantes que ha hecho el deslinde correspondiente.

Ante los cuestionamientos mencionó que los aspirantes de Morena no cuentan con una pre o campaña, sino que es un derecho de los partidos a organizarse de manera interna; por ello, en su caso no ha hecho propuestas para no violar la normatividad.

El exsecretario de Gobernación reconoció que a pesar de que llegó la Cuarta Transformación sigue existiendo pobreza, aunque aclaró que ya hay programas sociales, que más allá de un programa simplista, es un punto de reunión para las familias. Aunado a ello, aseveró que existe gobernabilidad en el país y la economía marcha bien.

Más tarde, en asamblea informativa, dijo que se debe garantizar el apoyo y acceso a la justicia de las mujeres en el país, por lo que adelantó que habrá programas de prevención y capacitación con perspectiva de género.

“Nunca más una mujer maltratada en México; tenemos que cambiar. Tiene que haber justicia; tenemos que procurar y garantizar una justicia con perspectiva de género, programas de prevención, de capacitación y de apoyo como nunca a las mujeres, y los va a haber”, dijo.