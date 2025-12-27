Avanzamos en repavimentación de carreteras federales con 30 nuevos trenes: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum remarcó que este año se adquirieron 30 trenes de repavimentación y se inició la modernización de otras 13 unidades, con lo cual, enfatizó, se avanza con el proyecto de repavimentación de carreteras federales.

Destacó que estas labores comenzarán en el Estado de México, donde se entregaron 10 trenes de repavimentación para rehabilitar “todas las calles” de 10 municipios.

Así lo expresó en un video publicado en redes sociales, donde presentó un recorrido por uno de los trenes nuevos y que se utiliza para llevar a cabo las labores de repavimentación, que ha mencionado como prioritarias en su agenda.

En un mensaje por escrito que acompaña el video, la mandataria federal destacó que, de los 30 trenes adquiridos este año, 10 fueron entregados al Estado de México. Aclaró que los 20 restantes rehabilitarán todas las carreteras federales del país.

Este año adquirimos 30 trenes de repavimentación, de los cuales, diez se entregaron en el Estado de México; los demás rehabilitarán todas las carreteras federales del país.



“Son varias máquinas que van a servir para pavimentar todas las calles de 10 municipios del Estado de México. [...] Son 10 municipios que ya tienen estos equipos y las y los presidentes municipales se van a encargar a partir de ahora, ya, de iniciar la repavimentación”, dice la presidenta en el video, tras un recorrido a los equipos nuevos.

Tras presentar la maquinaria adquirida, la presidenta concluyó su mensaje con: “Avanzamos”.

A lo largo de este año, el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), ha impulsado labores de restablecimiento de carreteras, así como rehabilitación a través del programa “Bachetón”.

