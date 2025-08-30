Sheinbaum y Delfina Gómez arrancan modernización vial en el oriente del Edomex

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez pusieron en marcha dos trenes de pavimentación que renovarán las principales vías de comunicación en el oriente del Estado de México, con el propósito de agilizar la movilidad y mejorar la seguridad vial en la región.

Los trenes están conformados por maquinaria que de manera sincronizada aplica y compacta material asfáltico, garantizando trabajos de calidad y durabilidad en beneficio de miles de automovilistas.

“Sé que estas obras van a beneficiar no solamente en servicios, sino también en parte de dignificación de lo que un transeúntes y también de quien ande en carreteras, puedan moverse con mayor calidad”, expresó la gobernadora.

De acuerdo con Jesús Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en este primer bloque trabajarán los trenes en las carreteras Lechería–Texcoco y México–Texcoco, y en los próximos meses se entregarán diez más.

La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que con este programa la Federación recupera el control de la conservación vial para asegurar obras de larga duración y mejorar la conectividad de los mexiquenses.

Rehabilitación de las carreteras al oriente del Estado de México. ı Foto: Cortesía

cehr