Claudia Sheinbaum presenta rehabilitación de carreteras federales, desde Edomex

Claudia Sheinbaum dio el banderazo de salida a los trabajos de repavimentación en el Estado de México con los nuevos trenes.

Desde Acolman, Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio el banderazo de salida a la rehabilitación de carreteras federales con los nuevos Trenes de Repavimentación, con la meta de que a mediados del próximo año, todas las vialidades a cargo del Gobierno de México en el país reciban una primera intervención.

Con estos trenes, además de otras contrataciones que estamos haciendo, nuestro objetivo es que para mediados quizá del próximo año, podamos haber hecho una primera rehabilitación de todas las carreteras federales de nuestro país, en algunos casos rehabilitación profunda, en otros casos bacheo, pero que estemos en una condición completamente distinta para las carreteras federales Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Autoridades de México dan el banderazo para el inicio de las obras de repavimentación en carreteras federales. ı Foto: Presidencia / Gobierno Edomex

Explicó que se trata de un nuevo esquema de pavimentación que es más eficiente, menos costosa, innovadora y que recupera la capacidad de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para realizar obras que fueron subcontratadas en los gobiernos neoliberales.

Estamos hablando de profesionalismo, de honestidad, de la recuperación de las capacidades del Gobierno de México, estamos hablando de austeridad porque se hace con menos recursos, pero se hace mejor; estamos hablando de innovación tecnológica para nuestro país y sobre todo y lo más importante, pues está hecho para los habitantes de nuestro país, para la gente Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Arrancan los trabajos para mejorar la red de carreteras federales con un nuevo esquema de pavimentación. ı Foto: Presidencia / Gobierno Edomex

Recordó que el problema que más aqueja a las y los mexicanos, de acuerdo con los estudios de opinión, son los baches y vialidades dañadas, por lo que confió en que este programa atienda de manera directa esta necesidad.

Los 20 trenes de pavimentación tendrán una inversión de mil 692 millones de pesos (mdp), de los que se entregarán 10 en una primera etapa: dos se entregaron hoy en el Estado de México y los ocho restantes serán para los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero, Jalisco y Veracruz.

