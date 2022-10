AMLO confirma 53 amparos contra traspaso de GN a Sedena; “no se suspende la actividad”, sostiene

El amparo concedido por un juez en contra de la integración de las fuerzas armadas en la Guardia Nacional no detiene el proceso, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien comparó este caso con lo sucedido en el Tren Maya.

“Son como 53 amparos, pero se están atendiendo y no se suspende la actividad, sino por el alcance de lo que dio a conocer el juez, pues no impide legalmente que se siga actuando, no afecta, es todo un plan ya deben imaginar de dónde viene, no hace falta es lo mismo, pero seguimos avanzando”, confió el Presidente.

Añadió que el equipo jurídico y legal de la presidencia se encuentra resolviendo las demandas de amparo de quienes se oponen a su decisión de integrar la Guardia Nacional a la secretaría de la Defensa Nacional.

Sin embargo, reiteró que no hay ninguna irregularidad en el proceso, sólo que sus oponentes, entre quienes señaló de nueva cuenta a Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, buscan impedir el cambio que impulsa.

El juzgado noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato otorgó una suspensión provisional a la organización Uniendo Caminos contra la modificación constitucional que amplía el plazo de participación de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública hasta 2028. La jueza dio un plazo de 15 días a las autoridades para que presenten un informe previo sobre la situación que guarda este proceso.

lem.