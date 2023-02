Rechaza AMLO entregar presidencia de Alianza del Pacífico a Dina Boluarte porque es un gobierno “espurio"

El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a Perú, porque considera al gobierno de Diana Boluarte espurio y producto de un golpe de Estado.

“Le voy a dar instrucciones al Secretario de Relaciones Exteriores para que les notifique a los miembros del Grupo de Río ¿qué hacemos?, porque yo no quiero entregarle a un gobierno que considero espurio que decidan los miembros del Grupo de Río”, manifestó el mandatario.

#ConferenciaPresidente desde Hermosillo, Sonora | Viernes 17 de febrero de 2023. https://t.co/udLgBTKRph — Gobierno de México (@GobiernoMX) February 17, 2023

Agregó que no entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico representaría el reconocimiento de un gobierno ilegal.

“Lo hacemos porque no quiero legitimar un golpe de estado, no lo podemos hacer es contrario a las libertades contrario a los derechos humanos, con nosotros no cuentan”, dijo el mandatario.

De acuerdo con López Obrador, los poderes fácticos en Perú provocaron la caída de Pedro Castillo, y aunque no fue un golpe de Estado violento, sí se combinó el poder de todos los opositores para derrocar al mandatario electo en las urnas.

“Yo considero que fue un golpe de estado técnico, aunque también ha utilizado la policía y creo que fue un acto ilegal, arbitrario, antidemocrático, no se respetó la voluntad de Perú; no se habla mucho de esto por lo mismo, porque hay mucha desinformación convenida, pactada cuando no le conviene a los grupos oligárquicos de América”, dijo el Presidente.

Insistió en que la destitución de Castillo se llevó a cabo sólo por razones clasistas y racistas, porque se trata de un maestro rural que no tiene ascendencia política en el centro del país, pero no hubo razonamientos legales para quitarlo de la presidencia.

“Es gravísimo lo que sucedió en Perú la destitución de un presidente lo meten en la cárcel no hay argumentos legales, no respetan la voluntad del pueblo y lo que hay en el fondo es una actitud racista clasista como se trata de un maestros de la sierra humilde desde el principio fue acosado, como cinco o seis intentos de destitución como no cuenta con la mayoría del congreso las primeras denuncias de destitución hasta que lo lograron y destituyeron con mucha traición de quienes supuestamente lo ayudaban al grado de que cuando lo detienen quienes llevan a cabo esa acción son sus propios guardias era una relación de complicidad de componenda una asociación delictuosa toda una conspiración”, abundó el mandatario.