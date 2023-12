AMLO rechaza haber llamado a votar; acata resolución

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que acatará la resolución emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE) de retirar de las redes sociales un discurso pronunciado en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde supuestamente llamó a votar por Morena, lo cual, aseguró, “no es cierto”.

“Ahora me acaban de sancionar los del INE. Vamos a cumplir, me están pidiendo que yo quite un discurso que di en Almoloya hace una semana porque hablé de que había que votar no sólo por el candidato a la Presidencia, o candidata, sino también por los legisladores, porque era muy importante tener mayoría en el Congreso.

“Que si el Presidente llegaba sin mayoría en el Congreso no se podía llevar a cabo una reforma constitucional. Dije eso, y ya me sancionaron que porque dice la resolución, llamé a votar por Morena, cuando no es cierto”, aseguró.

Recordó que dicha sanción es similar a la que le impusieron los consejeros del INE porque “dije algo de la señora (Xóchitl Gálvez) o no dije nada, manipularon de que yo estaba insultando a una posible precandidata cuando no fue cierto”.

Insistió en que “manipularon mis palabras, hasta creo que después les dio vergüenza y quitaron a quien hizo la manipulación. Claro, como siempre el que paga los platos rotos, el de abajo, a la consejera (Claudia Zavala) que tramó todo, ahí está”.

Sin embargo, dijo que acatará la orden de la autoridad electoral y que “bajará” el discurso de todas sus redes sociales, aún cuando el equipo jurídico de la Presidencia impugnará la sanción: “Sí nos inconformaremos, es mentira, no llamé a votar por un partido o un precandidato”.

Por último, informó que eliminará de sus redes sociales ese discurso de Almoloya de Juárez porque “no quiero dar ningún pretexto, nada, pero sí quiero que revisen lo que dije lo que ellos están sosteniendo como una infracción”.