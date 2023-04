Rechaza Monreal traición al bloque de contención; reconoce que su liderazgo está socavado

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, negó haber traicionado al bloque de contención en la votación del comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), pero reconoció que su liderazgo al frente de su bancada está socavado.

Luego de lo que sucedió con la votación en la Cámara alta y la toma de la tribuna, señaló que lo que sucede es normal, no sólo por la sucesión anticipada, sino porque consideró que la polarización ya hizo rehén al Senado.

“La sucesión anticipada y quizá ya obedezcan más a otros actores que al coordinador, porque batallé mucho para que aceptaran el acuerdo. Y yo si acepto que mi liderazgo está socavado, quizá sea la parte más difícil en los cinco años que tengo de líder”, expresó.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política reconoció el derecho de la oposición a tomar la tribuna y a manifestarse.

te puede interesar Evelyn Salgado reconoce el respaldo de las Fuerzas Armadas en Tierra Caliente

Señaló que en este momento no se puede descartar ninguna alternativa, tanto la de parar el reloj legislativo como la de continuar con la sesión del Senado en una sede alterna, pero remarcó que lo prioritario es actuar con prudencia.

“Todo es posible, porque es de acuerdo con la ley y no sería el primer día o, el primer evento que se hiciera”, declaró.

Monreal insistió en que no traicionó a la oposición con el voto en contra que dieron sus compañeros de bancada hacia quien fue propuesto como comisionado del Inai.

“Yo no deshonro mi palabra, nunca la he deshonrado. Pero de ahí a que yo les tuerza el brazo a mis compañeros para que voten en un sentido, ahí no puedo. Yo cumplí y siempre voy a cumplir con mi palabra”, subrayó.

JVR