Entre reclamos y acusaciones, clausuran trabajos en comisión de Salud en San Lázaro

Entre acusaciones y reclamos concluyeron los trabajos de la comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la LIV Legislatura, donde señaló la oposición, "quedamos a deber a la ciudadanía" durante la pandemia de COVID-19, la eliminación del Seguro Popular y del Fondo de Gastos Catastróficos.

La diputada panista Sonia Rocha, lamentó que aunque esta comisión legislativa estuvo invisible ante la epidemia, eso no impidió que se concretara la desaparición del Seguro Popular, y por el contrario se creó un organismo como el Insabi que trajo más fallas en el sistema de salud.

"Esta comisión dejó mucho que desear al pueblo de México como ya es costumbre. Tenemos un sistema de salud intubado, una cantidad de dolor humano que se pudo haber evitado, una comisión pasiva, callada y sumisa ante un solo hombre", afirmó.

EN VIVO / Reunión Ordinaria de la Comisión de Salud https://t.co/z0S4Ik6fhx — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) August 17, 2021

En tanto, Martha Tagle, diputada de Movimiento Ciudadano (MC), aseguró que la comisión de Salud no rinde buenas cuentas, y lo único que aprobó fueron "puros fracasos rotundos", y lo único que se salva es el aval al etiquetado frontal de advertencia en alimentos y bebidas no alcohólicas.

"De ahí en fuera lo poco que salió de esta comisión es un desastre, nos quedamos a la espera de una reunión con Juan Ferrer, titular del Insabi; en los hechos es un desastre el instituto (...) Deberíamos sentir vergüenza, en esta comisión no se generó nada a favor de los mexicanos, por el contrario se perdieron servicios de salud", aseveró.

Por su parte, el diputado de Morena, Arturo Hernández, defendió la actuación de la comisión legislativa y acusó a los representantes de la oposición de solo lanzar críticas sin ellos autocriticarse por "el país enfermo que nos dejaron".

"Hemos dado un giro al sistema de salud de lo que estaban acostumbrados los neoliberales de jugosos negocios. Vienen tiempos mejores, ojalá en los nuevos escenarios la oposición adopte una posición autocrítica", mencionó.

Durante su mensaje final para clausurar los trabajos de la comisión de Salud, la presidenta Miroslava Sánchez rechazó las críticas de la oposición y destacó que se creó el Insabi que permite la oportunidad de vivir a las personas más vulnerables en un entorno más saludable, en igualdad de condiciones.

Además, abundó, se logró "garantizar el etiquetado frontal y claro de advertencia que promueve los riesgos en la salud de los consumidores; es un avance clave de diversas problemáticas de obesidad, sobrepeso y enfermedades crónico degenerativas, y por lo cual recibimos un reconocimiento de la UNICEF", añadió.

En la sesión se evidenció la desatención de varios legisladores, quienes no sabían de lo que estaban tratando sus compañeros, ya que al momento de enlistar a quienes participarían en asuntos generales, el diputado morenista Juan Martínez Flores "emitió un voto a favor", pero la secretaria lo corrigió.

"No Juanito, estamos preguntando quién quiere participar en asuntos generales", expresó, mientras el legislador veracruzano reculó: "no, no, pensé que estaba la votación".

