Reconoce AMLO aumento de costos en Tren Maya; fue por obras adicionales, explica

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el costo del Tren Maya se triplicó, pero justificó que se debe a que fueron agregando otras obras de infraestructura.

En rueda de prensa matutina, el mandatario federal explicó que el aumento presupuestal responde a que el proyecto “se ha ido ampliado ; por ejemplo, con los 700 kilómetros de doble vía con energía eléctrica, el agregar el Aeropuerto de Tulum, los parques, los hoteles…”.

Sin embargo, es una obra importantísima que está costando lo justo y diría que hasta menos que si la hubiese hecho los neoliberales—aunque eso tiene que ver más con un milagro—, porque ellos no hacían obras así y no las terminaban a tiempo, las dejaban inconclusas, se robaban hasta los anticipos y cobraban tres, cuatro o cinco veces más de lo estimado. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República

Señaló que más allá del costo que representa la construcción de esta obra emblemática del Gobierno federal, lo importante es que no se endeudó al país ni se permite la corrupción.

leer más Cuatro vialidades de Cancún se ampliarán para agilizar paso de turistas al Tren Maya, informa SICT

“Aquí lo importante es que no se permita la corrupción porque hace mucho daño al país. Y cuando no hay corrupción, el presupuesto alcanza, rinde, y es lo que se está demostrando. Tenemos presupuesto suficiente; no hemos endeudado al país, hay estabilidad económica, financiera, y se está ayudando al pueblo como nunca en los últimos tiempos”, destacó López Obrador.

A propósito de lo último, el Presidente consideró que los apoyos entregados por su Gobierno a la gente de menos recursos sólo se comparan con el periodo de Lázaro Cárdenas, cuando se repartieron 18 millones de hectáreas a un millón de familias de campesinos; el segundo periodo en esta comparativa, dijo, comprende los sexenios de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz y finalmente en los sexenios de Luis Echeverría y en el de José López Portillo.

Síguenos en Google News.

AM