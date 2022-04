Acusa Gobernación “pereza institucional” ante 24 mil mujeres desaparecidas

Frente a la “gravísima” situación de violencia, traducida en 24 mil 600 niñas y mujeres desaparecidas en México, el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas denunció que hay “celos” y “pereza institucional” de los gobiernos para trabajar de manera conjunta y atacar la crisis.

Alertó que la desaparición de mujeres se asocia a distintas causas, pero particularmente a delitos que atentan contra su vida e integridad como la trata de personas y la agresión sexual.

“Estamos enfrentando una gravísima situación de violencia contra las mujeres, en donde el fenómeno de la desaparición está asociado a muy diversas causas, pero particularmente a la comisión de delitos que atentan contra la vida y la integridad de las mujeres y que están asociados al fenómeno de la trata de personas y también a la agresion sexual”, admitió Encinas durante el Segundo Encuentro de la Coordinación Nacional Técnica de Armonización y Aplicación del Protocolo Alba realizado en Morelia.

A pesar de que Encinas destacó que el Protocolo Alba, un mecanismo de atención, reacción inmediata y coordinación interinstitucional para la búsqueda de mujeres desaparecidas, ha funcionado de manera importante, señaló que es insuficiente.

“Este delito no hace distinción de partidos, no hace distinción de gobiernos, trasciende el ámbito de la responsabilidad exclusiva de alguno de los órdenes de gobierno y es importante que actuemos de manera conjunta, más aún cuando se registra la desaparición de nueve mujeres todos los días y eso no puede postergarse”, dijo el funcionario federal.

Agregó que una de cada cuatro personas desaparecidas en el país es mujer y la mayor parte son menores de edad.

Encinas Rodríguez detalló que el rango de edad de las mujeres que desaparecen se encuentra principalmente entre los 12 y los 19 años, aunque alertó que la desaparición de niñas ya es muy significativa.

El también exjefe de Gobierno capitalino exhortó a construir un consenso para que se actualice este protocolo y que pueda prosperar en forma adecuada a partir de criterios mínimos y la experiencia de las comisiones locales de búsqueda, las fiscalías estatales y los gobiernos locales.

“Requiere de un esfuerzo institucional que, bien se ha dicho aquí, va más allá de la coordinación entre instituciones públicas. Tenemos que asumirlo como una tarea del Estado, donde cada quien debe cumplir su responsabilidad; tenemos que hacerlo de manera conjunta”, agregó.

Es por eso que hizo un llamado a los estados y a los municipios para dejar a un lado los “celos” y la “pereza institucional”, para trabajar de manera conjunta con el Gobierno en la atención de este problema.

“Aquí ya no cabe el celo o la pereza institucional. Más allá de que podamos tener visiones distintas de cómo enfrentar los distintos problemas de violencia e inseguridad en el país, este fenómeno nos exige al Gobierno, a los gobiernos de los estados y los municipios, a las fiscalías general y las fiscalías de los estados, y al Poder Judicial, trabajar de manera conjunta”, reiteró.

Tras apelar también al trabajo coordinado entre las distintas autoridades, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, aseguró que lo que se quiere es encontrar a las niñas, adolescentes y mujeres con vida y no como víctimas de un delito.

“Si nosotras googleamos en este momento nuestro nombre, va a haber una mujer desaparecida con nuestro nombre: Karla, Sol, Débora, Brenda, Lucía; todas nuestras desaparecidas, que son más de 24 mil 600 el día de hoy, están esperando que les encontremos”, alertó.

Quintana además solicitó hacer a un lado las tensiones institucionales y reforzar la coordinación interinstitucional para hacer búsquedas eficientes, ya que no hacerlo tiene consecuencias fatales, advirtió.

“Ojalá esta indignación que tenemos todas el día de hoy, todas y todos, y esta tristeza, nos haga direccionar nuestro profesionalismo, nuestras capacidades que son muchas, hacia la búsqueda de todas. Por Debanhi (Escobar) y las más de 24 mil. Ni una más”, señaló.

Aprueban cárcel también por intento de feminicidio

Diputados de la Comisión de Justicia aprobaron reformas para que un juez de control pueda ordenar prisión preventiva oficiosa por el delito de feminicidio en grado de tentativa, lo cual hoy será discutido en el pleno de San Lázaro.

Los cambios al Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y del Código Penal Federal fueron aprobados con 26 votos a favor y dos abstenciones.

La reforma establece que los sentenciados por este delito no gozarán de libertad condicionada, ni anticipada. Además, no procederá la sustitución de pena.

Al respecto, la diputada Yolanda de la Torre Valdez (del PRI) respaldó el dictamen, aunque adelantó que su grupo parlamentario llevará una reserva al Pleno para realizar precisiones técnicas y jurídicas.

Por parte de Morena, la diputada Andrea Chávez consideró que se trata de un tema de máxima coyuntura en el país. Además, dijo que es responsabilidad del Poder Legislativo esclarecer las leyes y proteger a tantas mujeres que son víctimas de la violencia.

En tanto, en la bancada de Movimiento Ciudadano, Mirza Flores resaltó que el feminicidio y la tentativa de éste es un tema que ha venido en aumento. En primer lugar, expuso, porque no se contabilizaban los asesinatos contra las mujeres y porque también la violencia ha ido en aumento.

En su intervención, la petista Mary Carmen Bernal manifestó que “lo correcto es que un dictamen de esta naturaleza pueda salir antes de que termine este periodo legislativo”, ya que esta figura no existía en el Código Penal.

Morelos, Colima y Campeche son focos rojos para mujeres

Ser mujer en México se ha convertido en asunto de alto riesgo y preocupación; sin embargo, el lugar que habitan marca algunas diferencias en la probabilidad de que sean víctimas o no de delitos que atenten contra su integridad.

En el primer trimestre del año, Morelos, Colima y Campeche encabezaron la estadística en delitos intencionales que atentan contra la vida e integridad de sus habitantes del sexo femenino.

Así lo indica el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que recoge información específica sobre los delitos cometidos contra las mujeres, con corte al 31 de marzo.

En el entendido de que el feminicidio se refiere a la muerte violenta de mujeres por razones de género, y que es señalada como la forma más extrema de violencia contra este grupo, Morelos se posicionó en el primer sitio, según su tasa por cada 100 mil mujeres (0.84), seguido por Nuevo León, con 0.73, y Aguascalientes, con 0.67.

A la vez, Colima se colocó en primera posición, con una tasa de 3.35 mujeres víctimas, en homicidios dolosos por cada cien mil, entendiéndose este tipo de asesinato en el que no se evidencia que las agresiones hayan sido por razones de género.

El segundo lugar con la tasa más elevada fue Baja California, con 3.3 víctimas, mientras que Zacatecas se desplazó al tercer lugar, con 3.14, luego de haber ocupado el primer puesto en febrero pasado, con una tasa de 2.4.

Para el caso de las lesiones dolosas, Campeche se colocó a la cabeza, con una tasa de 91.1 víctimas mujeres, lo que además de ser cuatro veces más la tasa nacional (22.6), casi duplicó al segundo lugar, que fue Guanajuato, con 47.8, seguido por Michoacán, con 41.3.

Dentro de otras clasificaciones de delitos, Zacatecas se mantuvo como el estado con la tasa más elevada (0.21) en mujeres víctimas de extorsión, mientras que Baja California lideró en secuestro y corrupción de menores y Colima también encabezó la lista en delitos de violencia familiar.

Según el informe, de las 84 mil 110 víctimas que se registraron en el país (hombres y mujeres) en delitos del fuero común, 26 mil 936, el 32 por ciento, son mujeres, de las cuales el 55.8 por ciento fueron víctimas de lesiones dolosas; 17.8, de lesiones culposas, 9.8, de delitos que atentaron contra su libertad, y 5.6 por ciento, de homicidio doloso y culposo.

Rápido avance

La tasa alcanzada en Morelos respecto al feminicidio (0.84 por cada cien mil mujeres), no sólo casi triplicó la tasa nacional, que fue de 0.34 para el primer trimestre del año, sino que también se incrementó 200 por ciento respecto a febrero, cuando ocupó el noveno puesto, con una tasa de 0.28 crímenes por cada 100 mil mujeres.

Un análisis elaborado por la organización Morelos Rinde Cuentas refleja que, además del feminicidio, la sociedad morelense se ve afectada por otros delitos que trastocan la vida tanto de hombres como de mujeres.

Para el primer trimestre también lideró, según su tasa por cada 100 mil habitantes, delitos como secuestro, con 0.41, y robo a institución bancaria, con 0.25.

Además, se ubicó entre los primeros cinco lugares a nivel nacional en robo a negocio, donde ocupó el segundo puesto; robo a transportista, en quinto lugar; robo de autopartes, evasión de presos y violación simple, en tercer lugar; homicidio doloso, en quinto sitio; despojo, en segundo puesto, y amenazas, en cuarto lugar.

Roberto Salinas, director de la organización, afirmó a La Razón que esta tendencia para el estado ha permanecido durante los últimos cuatro años y que la percepción entre la población es “que las cosas no están bien y nos sentimos inseguros”.

Como parte del objetivo principal de esta organización, que es vigilar el ejercicio de los recursos públicos de Morelos, se han hecho varias solicitudes al gobierno de Cuauhtémoc Blanco para que se transparente el gasto en temas de seguridad; sin embargo, los intentos han sido en vano pues, dijo, la inversión en este rubro es un tema del que poca información se puede obtener.

“No se transparenta la mayor parte de la información; lo que hacemos es pedir información a la Secretaría de Hacienda y a partir de ahí pedimos información por proveedor. Está en proceso, pero ha sido muy difícil y es algo que ya debería estar en la plataforma, que no tendríamos que estar rastreando”, dijo.

Destacó que, además de la falta de transparencia en temas presupuestales, uno de los problemas es el desconocimiento de las prioridades para el Gobierno de Morelos, pues afirmó que hay otras áreas, como la de Comunicación Social, de la cual podrían redireccionarse para mejorar los sueldos de los cuerpos policiacos y así combatir una parte de la corrupción y complicidad delincuencial que esto genera.

“No sabemos en dónde estamos y hacia dónde el Gobierno del estado quiere mejorar o cuál es el objetivo, para que se le pueda apoyar desde la propia ciudadanía, pero mientras no se tenga interacción con el gobierno sobre la rendición de cuentas, seguiremos viendo las cosas que están mal”, comentó.

Rosa Icela va por censo nacional de agresores sexuales

la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana prepara una iniciativa para elaborar un registro de agresores y feminicidas, así lo adelantó su titular Rosa Icela Rodríguez.

“Esta Secretaría se encuentra trabajando en una iniciativa en materia de registro de agresores sexuales y feminicidas, para que las fiscalías estatales cuenten con un banco de ADN de uso forense”, dijo durante el informe mensual del Grupo Interinstitucional de la Estrategia Nacional de Protección Integral para las Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes y Adultas Mayores que Viven Violencias Basadas en el Género.

Agregó que la meta es que la información genética pueda ser utilizada en la vinculación de evidencia, para lo cual buscarán convencer a los legisladores de la necesidad de ponerlo en marcha.

La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detalló que están iniciando la discusión sobre esta propuesta, por lo que aún no hay una fecha para presentarla. Adelantó que con ésta se busca respetar los derechos de los involucrados, pero señaló como necesario tener esos datos.

Comentó que espera que con este proyecto los datos de estos agresores no se queden en los estados y se pueda dar un intercambio de información.

La funcionaria recordó que hasta ahora el alcance de la ley consiste en que los datos sólo sean de sentenciados.

Tras comentar que ha habido una negativa de asociaciones civiles para que no se apruebe un registro como éste, señaló que se debe de dar el debate al respecto.

“Está en la mesa la propuesta y ojalá pudiéramos esta vez tener la anuencia de los partidos”, señaló.

Incluso recordó que en la Ciudad de México ya se cuenta con un Registro Público de Agresores Sexuales, cuya base de datos fue habilitada en abril de 2021.

Rodríguez también informó que en los próximos meses se va a expedir también un Protocolo Homologado de Atención a la Violencia de Género y Violencia Feminicida, para primeros respondientes.

CNDH pide acciones para frenar ataques a ese sector

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado al Estado mexicano para que emprenda acciones para atender la violencia de género, el feminicidio y las desapariciones de mujeres y niñas.

“El feminicidio de Debanhi Susana Escobar ha sacudido una vez más las conciencias de la nación, no por ser un caso excepcional, desgraciadamente, sino por lo reiterado que resulta ya este tipo de violencias”, subrayó.

En un comunicado el organismo pidió al Gobierno de México aplicar políticas públicas que permitan prevenir estos delitos en contra de la mujer, así como garantizar atención integral a sus víctimas.

Consideró que para abordar las problemáticas de violencia en contra de la mujer es fundamental revisar las alertas de violencia de género y contar con mecanismos eficientes para investigar y sancionar a las autoridades “que no realizan su obligación de proteger a las mujeres y niñas”.

Aseguró que se debe capacitar al personal ministerial con perspectiva de género y que se debe evitar la revictimización.

Con información de Yuliana Bonilla y Mónica Esquivel