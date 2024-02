Reconoce Xóchitl a las FA; pide no lastimar su honor

La precandidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, hizo un reconocimiento a los miembros del Ejército mexicano, y se pronunció por no lastimar su honor y dignidad.

Al referirse a la conmemoración por el Día del Ejército Mexicano, destacó que ésta es una gran institución que cumple con su papel de proteger la patria. Por ello, consideró que se debe reconocer y preservar la esencia de una institución militar que merece el respeto de toda la población.

“El Ejército Mexicano es esa gran institución de mujeres y hombres que defienden nuestra patria y nos protegen. Reconocer su existencia es preservar su esencia y no lastimar su honor ni dignidad. #DíaDelEjércitoMexicano@SEDENAmx“, publicó en sus redes sociales.

La abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por Mexico (FCXM) también participó en un encuentro con un grupo de representantes culturales, en el que criticó el mal uso que se dio a la cultura, como propaganda de la Cuarta Transformación.

Acompañada por su coordinadora de Cultura, Consuelo Sáizar, así como por Verónica Juárez y escritores como Alberto Ruy Sánchez, Xóchitl Gálvez subrayó que es necesario revertir el abandono en el que actualmente está el sector.

En este contexto, la aspirante presidencial de la oposición se refirió a la Marcha por la Democracia que se realizó el domingo en más de 120 ciudades y aunque no participó, confesó que “me encantó” que se haya ejercido la libertad de expresión, porque de este modo, consideró que “no habrá poder que mande al diablo las instituciones”.

“Creo que la defensa de las instituciones es algo importante, que ellos están convencidos y quieren que se mantengan, que haya un Instituto Nacional Electoral, que haya una Corte autónoma, que haya instituciones de transparencia, de rendición de cuentas, en fin, contenta”, manifestó.

Cuestionada respecto a los comentarios del Presidente Andrés Manuel López Obrador y la aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, quienes descalificaron dicho ejercicio, la aspirante presidencial de oposición consideró que eso se debe a que es porque “están llenos de odio”.

“Lo que a ellos los motiva en la vida es el odio y, pues, la verdad es que a mí lo que me motiva a estar aquí es el amor por este país, la unión y el respeto por los que piensan distinto. Yo creo que eso es muy importante, siempre habrá gente que piense distinto a ti, pero no por eso los vas a descalificar, yo cuando alguien de Morena me dice algo inapropiado, yo no lo insulto, yo lo respeto y le mando bendiciones”, comentó.