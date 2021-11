Recorte presupuestal al Poder Judicial de la Federación es una falta de asignación, dice Arturo Zaldívar

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, aseguró que el supuesto recorte presupuestal al Poder Judicial de la Federación es en realidad una falta de asignación que el máximo tribunal solicitó para la tercera etapa de la Reforma de Justicia Laboral.

Arturo Zaldívar comentó que no comprendía las razones de quienes dictaminaron el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, ya que no consideraron que si no se contemplan dichos recursos para el Poder Judicial se compromete y se pone en riesgo la Reforma Laboral; así como la relación con Estados Unidos para que se cumpla en su totalidad el T-MEC.

Por tal motivo, pidió a la Cámara de Diputados no reducir el presupuesto del Poder Judicial para 2022, aunque, afirmó que respetarán la decisión que los legisladores aprueben en San Lázaro.

Hago un exhortación respetuosa para que se pueda ponderar esta asignación, para que los beneficios lleguen a la población más pobre de este país no podemos poner en riesgo la reactivación económica ni la justicia social […] quiero decirles que nosotros no vamos a generar ningún problema en cuestión de presupuesto Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN

Por otra parte, el ministro presidente de la Corte explicó que en los tres años que van de su administración se ha ejercido cada año un 10 por ciento menos del presupuesto, por lo que refirió que se ha utilizado 7 mil millones de pesos menos cada año en términos reales desde que tomó la presidencia de la corte en 2018.

“Se dice fácil, pero con estos recursos hemos logrado todos los resultados. Hemos hecho un gasto honesto, pulcro y austero del gasto público, no solo se ha mantenido el funcionamiento de todo el Poder Judicial de la Federación, sino que se generaron todas nuestras políticas públicas; estamos consolidando la reforma judicial sin haber pedido un solo peso más de presupuesto”, afirmó en conferencia de prensa.

RFH