Recursos a pensiones para 2024, al doble: 370 mil mdp

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que para el 2024 estiman que el presupuesto para las pensiones de los adultos mayores ascenderá a 370 mil millones de pesos, ya que el objetivo es duplicarlo.

Durante su gira por Baja California, encabezó un evento de los programas para el Bienestar en Playas de Rosarito, acompañado por el Gobernador Jaime Bonilla y la Gobernadora electa Marina del Pilar Ávila Olmeda, donde destacó que para alcanzar dicha meta no se endeudará al país ni se incrementarán los impuestos.

Mencionó que este año los recursos para las pensiones de los adultos mayores ascienden a 152 mil millones de pesos y para el año próximo el presupuesto contemplado es de 238 mil mil millones.

“Ya lo tenemos contemplado, no va a haber problema, no va a haber déficit, vamos a tener los recursos suficientes, porque no hay robadera ni corrupción, no vamos a endeudar al país ni que haya gasolinazos, todo estriba en que no se roben el presupuesto”, afirmó.

En ese sentido, mencionó que actualmente se entregan 11 millones de becas, desde preescolar hasta el nivel de posgrado para investigadores, que representan alrededor de 100 mil millones de pesos al año.

Y destacó que también se llevan a cabo los programas de apoyo a niños y niñas con discapacidad, para lo que se hizo un convenio con Teletón para que puedan recibir terapias de rehabilitación.

. Gráfico: La Razón de México

“No tenemos centros de rehabilitación suficientes en el país, la beca ayuda para lo básico, pero hace falta que se vaya avanzando en las terapias, por eso se hizo un convenio especial con el Teletón, para que 20 mil niños reciban esta atención especial más los que pueden sera tendidos en el DIF federal y los DIF en los estados”, indicó.

Señaló que se busca ampliar este programa para que estos apoyos a discapacitados se amplíen a las personas de 18 a 64 años años, para lo que aseguró que están por llegar a acuerdos con los gobiernos estatales para que aporten 50-50 con la Federación.

López Obrador insistió en que se deben fortalecer los valores y cuidar a las familias, porque son la parte esencial de la sociedad mexicana y reiteró que, en su consideración, y aunque no les parezca a los conservadores, el dinero no es lo más importante.

“No les gusta mucho a los conservadores que yo hable de que no debe de importarnos el dinero, que no debe ser nuestro dios el dinero, lo material, que esa es una vida aspiracionista, el estar pensando en lo material, como si eso fuese la felicidad, no, la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo, esa es la verdadera felicidad, no el lujo barato, no las marcas, las alhajas, los carros último modelo, yo respeto esa forma de vida, pero no la comparto, no estoy de acuerdo con eso”, declaró.

Agregó: “Otra cosa que también tenemos que atender es que no estén los niños y los jóvenes tanto tiempo sometidos a los aparatos electrónicos, no porque llora el niño, llora la niña, ahí está el programa, el Nintendo para que no llore y ahí están horas viendo el Nintendo, juegos violentos que no deben ser vistos por los niños”.

Durante el evento, recordó que el 20 de noviembre se conmemorará la Revolución Mexicana con un desfile especial en el que participarán “muchos caballos” y se utilizarán vagones de ferrocarril.