Reelección de Alito: avalan que elija líder asamblea de afines

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, dio anoche un paso más en la ruta de su posible reelección por al menos cuatro años más, luego de que el Consejo Político Nacional (CPN) determinó que sea la asamblea de consejeros la que elija al próximo presidente y cuya mayoría de integrantes es afín al propio líder.

Con 474 votos en favor (97.5 por ciento), cinco en contra y siete abstenciones, el consejo priista aprobó que sea la asamblea de dicho órgano colegiado la que tome la determinación.

A puerta cerrada y vía zoom tuvo lugar la reunión de los consejeros del tricolor para definir la ruta de la renovación o reelección de la dirigencia nacional encabezada por Alejandro Moreno y Carolina Viggiano.

Durante la sesión, autorizaron a la Comisión Nacional de Procesos Internos emitir la convocatoria correspondiente para iniciar el proceso de elección de la dirigencia, y la cual deberá centrarse en ese método, con el cual también se definirá la Secretaría General del CEN.

Antes de iniciar la asamblea anoche, Rubén Moreira, coordinador de los diputados del tricolor, declaró que brindaba todo su respaldo a Alejandro Moreno para seguir al frente del instituto político y retó a quienes han mostrado su inconformidad con la reelección a competir por el puesto.

Afirmó que habrá “cancha pareja”, aunque sostuvo que entre los detractores de Alejandro Moreno no hay perfiles adecuados para buscar la presidencia del tricolor.

Cuestionado sobre el criterio selectivo que tiene que aplicar el PRI en agosto, cuando se vence el periodo del dirigente Moreno Cárdenas, Moreira Valdez dijo que la Asamblea Nacional determinó eliminar el neoliberalismo de su ideario y recuperar su alianza con los maestros, obreros y campesinos, así como reelegir al actual dirigente.

Momentos después, durante la sesión de este miércoles, Alejandro Moreno dijo en un discurso que el PRI “está echado para adelante” y aseguró que no será posible que vean derrotado al partido, ya que quienes hablan son sus “verdaderos destructores”.

El dirigente fue determinante ante el auditorio y reclamó que “dejen al PRI lejos de su carroña”. En su discurso de cierre de la sesión del CPN, fue ovacionado por sus más cercanos.

No obstante, a pesar de la ovación y según los cambios estatutarios aprobados el fin de semana pasado, si Alito Moreno decide no reelegirse –como dio a entender este mismo miércoles, cuando dijo que “el PRI está abierto para cualquiera que pretenda llegar a la dirigencia”–, tendrá que convocar a un proceso interno en dos meses para que se haga una selección de otros perfiles.

De hecho, se ha ido sembrando duda en las asambleas sobre si Moreno Cárdenas consumará su permanencia en la dirigencia, ya que dentro del tricolor los mismos allegados del dirigente dicen que, llegado el momento, la apuesta del campechano podría ser Rubén Moreira, aunque ayer también sonó el nombre de Miguel Riquelme para anotarse a la lista, de no reelegirse Moreno.

El proceso del PRI para renovar su dirigencia se inició con un polémico cambio a los estatutos internos, cuando el domingo anterior la Asamblea Nacional Ordinaria aprobó reformas que permitirán a su actual presidente, Alito Moreno, reelegirse, si así lo busca, hasta por dos periodos consecutivos más de cuatro años cada uno.

“Por decisión de todas y de todos ustedes, hoy emerge una nueva etapa en la vida política de nuestra organización. Inicia un nuevo camino para reconstruirnos como fuerza política que siga definiendo el destino del México democrático, republicano, de libertades y comprometido con la justicia social”, dijo el dirigente el domingo, durante la asamblea.

Moreno Cárdenas fue elegido como presidente del Comité Ejecutivo Nacional en el 2019, un año después de que Morena y Andrés Manuel López Obrador le arrebataran al partido la Presidencia de la República, que había vuelto a conseguir con Enrique Peña Nieto en el periodo 2012-2018.

Anuncia Sauri movilizaciones y recursos legales contra Alito

La exdirigente nacional del PRI, Dulce María Sauri, anunció que los priistas inconformes recurrirán a la vía de la movilización, así como la impugnación por la vía legal para frenar la intención de su dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, de reelegirse al frente del partido por dos periodos más, hasta el 2032.

Indicó que, junto con los exlíderes del tricolor Pedro Joaquín Coldwell y Enrique Ochoa, preparan los recursos legales para impugnar los acuerdos aprobados en la pasada Asamblea General partidista, entre ellos la modificación de los estatutos para permitir la reelección por dos periodos de cuatro años, del presidente y la secretaria general.

Sauri Riancho dijo a La Razón que cuenta con varias vías para impugnar y que no exagera al decir que hay cientos de priistas aún militando en el partido que van por la impugnación de los cambios estatutarios propuestos el pasado domingo; además, expuso que la movilización y organización de la que habla “ha dado comienzo desde el momento en que el pasado domingo se aprobó, a maña, estas modificaciones”.

Antes, a través de una carta difundida, pidió a los demás exdirigentes del PRI suscribir las acciones legales en contra de la permanencia de Alito Moreno al frente del Comité Ejecutivo Nacional, si lo estiman pertinente.

“Después de la asamblea del domingo pasado se abren dos caminos para tratar de evitar que se consume la apropiación del partido por parte de Alejandro Moreno: uno, la movilización priista en rechazo de la reelección de AMC a través de diversas formas, y dos, la impugnación x la vía legal”, consignó en su escrito.

“Esta última estamos comenzando a desarrollarla tres de los expresidentes: Pedro Joaquín, Enrique Ochoa y yo. Van a haber numerosos recursos para impugnar. Les tendré al tanto para que, si lo estiman pertinente, los suscriban”, enfatizó la exlíder.

Dulce María Sauri señaló que Moreno Cárdenas “me ha amenazado con expulsarme del PRI. No tendría argumento más que mi oposición a que se consume el atraco al partido que quiere realizar. Yo no me voy del PRI, pero si me expulsa, me lo llevaré en mi corazón”, advirtió.

En entrevista con este diario, apuntó que cuentan con varias vías para impugnar los cambios estatutarios en el PRI, ya que después de la asamblea del domingo anterior se determinó que no permitirán avanzar más a Alejandro Moreno, quien es contradictorio incluso en sus declaraciones, “al grado de que ayer (martes) dijo que había sido gobernador de Campeche, pero no vivió ahí; de ese tamaño son sus contradicciones”.

La también exgobernadora de Yucatán dijo que “ya pronto” se darán más detalles de la impugnación por la vía legal que preparan tres de los expresidentes: Pedro Joaquín Coldwell, Enrique Ochoa y ella, y aseguró que habrán numerosos recursos para impugnar.

Dulce María Sauri recordó que Alejandro Moreno la ha amenazado con expulsarla del PRI, pero “ya lo dije: yo no me iré del PRI sin antes hacer algo para que esto no continúe. (Alejandro Moreno) habla de un PRI que construyó carreteras, hospitales y demás; eso fue gracias a un trabajo de todos esos militantes y dirigentes que hoy quiere expulsar, no gracias a su política”.

Resaltó que los tres exlíderes priistas, junto con un equipo de abogados, ya preparan de forma conjunta la impugnación de la reforma al artículo 178 de los estatutos del PRI, una modificación legal con la que se permite a la dirigencia nacional elegirse y reelegirse hasta por tres periodos consecutivos de cuatro años.

Sauri, Coldwell y Ochoa Reza han hecho pública su inconformidad con la reforma a los estatutos, pero ahora llevarán su lucha al ámbito legal con una impugnación que prevén presentar, por ahora, en el INE y en el órgano de justicia partidaria del PRI.

“Considero que tenemos la razón jurídica, la razón legal y la razón moral”, expresó sobre la impugnación que alistan contra la reforma a los estatutos, lo cual, dijo, quedaría resuelto entre la noche del miércoles y la mañana de este jueves.

Indicó que el Frente Amplio de Renovación va a ser el espacio de encuentro para poder sumar estas impugnaciones y llevarlas ante el INE, primero, y luego ante el Tribunal Electoral.

Osorio Chong anuncia la creación de nuevo partido

Tras advertir que el “hampón y pendenciero” Alejandro Moreno, vandAlito, “no tiene salida” y “está acorralado porque sabe que es perseguido e investigado”, el senador expriista, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció la creación de un nuevo partido político que congregará a los priistas que decidieron y decidan abandonar al tricolor, y a ciudadanos y exmilitantes de otras formaciones políticas.

Al referirse a Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, que busca su reelección al frente del partido hasta el 2032, dijo que “requiere un lugar que lo cuide, que lo proteja de todas las investigaciones” que hay en su contra.

“Lo único que le queda en su defensa es atacar a aquellos que yo les decía que no le creyeran, que iba a fallar y que ahora son traicionados porque les dio su palabra de su salida”, señaló a través de una entrevista radiofónica.

“Actúa como vandAlito, golpeando a todos, azuzando a todos, pero no acordándose de que dio su palabra; quiere decir que no tiene palabra”, agregó.

Advirtió que el Partido Revolucionario Institucional va a ir perdiendo ya no sólo elecciones, sino militancia, “gente que esté atrás respaldando, pero creo que encontrarán otro espacio que sí se los reconozca y los deje participar”.

Después de descartar que se vaya a unir al Frente Cívico Nacional, organización ciudadana integrante de la Marea Rosa que está buscando convertirse en agrupación política, Osorio Chong dijo que en las próximas semanas tomará una decisión para la formación de un nuevo partido.

“Creo que, por ejemplo, ese priismo, muchos millones que están abandonando a esa institución, puedan voltear a vernos. No un nuevo PRI, sino una alternativa política diferente”, mencionó.

El senador independiente, aseguró que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) irá a la baja, pues reiteró que Alejandro Moreno no quiere que nadie le estorbe, ya que “busca perpetuarse en el partido, para así protegerse”.

“Claro que no va a respetar ni su propia palabra, ni sus propios juramentos de que habría de separarse del partido en cuanto pasara la elección. Dije que, una vez apoderado del partido, habría de hacer reformas, cambios y que iba a suceder esto”, sostuvo el senador expriista.

Osorio Chong recalcó que Moreno Cárdenas está en este momento “acorralado” y por ello insulta a los que fueron sus aliados, y peor aún, dijo, en “un cinismo desmedido”, los llama a la expulsión y al Consejo Político para expulsarlos, “y bueno, todo esto que trae en un verdadero alboroto, que ha llevado a destruir a este instituto político”.

En ese sentido, señaló que “simplemente que no digan que no se los dije, tal cual fue mi discurso previo a mi renuncia; en varias ocasiones y también ese mismo día dije que Alejandro Moreno es un traidor al partido”.

Moreira apoya que repita dirigencia

El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, indicó que el partido necesita un cambio debido a que sus problemas surgieron antes de las elecciones del 2 de junio y que “merece un líder fuerte”.

En entrevista radiofónica, afirmó que, en caso de que Alejandro Moreno busque mantenerse en el la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), lo apoyará, e indicó que el PRI someterá a una elección el futuro de su dirigencia nacional, la cual se realizará con su militancia antes del 18 de agosto próximo.

El legislador dijo que esto ocurrirá, a pesar de que el Instituto Nacional Electoral (INE) aún no ha ratificado los cambios estatutarios que se aprobaron en la XXIV Asamblea Nacional del pasado 7 de julio.

“Si él (Moreno) decide ir a la reelección, yo lo voy a apoyar. Necesitamos una dirigencia que le dé rumbo al cambio del partido y con todos los dirigentes que he visto, ninguno lograría eso. Tenemos que romper con ese contexto que nos llevó a esta situación porque los resultados de las elecciones empezaron más atrás del 2018”, declaró.

Respecto a las opiniones Dulce María Sauri, Manlio Fabio Beltrones, Aurelio Nuño y Francisco Labastida, que han criticado la posible reelección de Moreno, el legislador federal dijo que con este bloque activo en el partido “no romperíamos con el neoliberalismo, porque no conocen a la militancia. Mi amiga Dulce María Sauri (expresidenta del PRI) llegó a la gubernatura de (Yucatán) por una concesión del poder”.

El exgobernador de Coahuila explicó que las voces críticas a la actual dirigencia “no tienen con qué” competir por la presidencia del CEN, debido a que nunca han disputado un puesto al interior del partido, sino que siempre fueron designados desde la Presidencia de la República.

“Ellos no tienen con quién jugar (por) la presidencia del partido, díganme, ¿con quién la jugaría? Ni están acostumbrados a ir en elecciones ante la base, ellos estaban acostumbrados a una designación directa desde Los Pinos.

“Si me preguntan si estoy con Alejandro Moreno: sí, si estoy con Alejandro Moreno. Yo estoy con Alejandro Moreno, no estoy con ellos (los detractores) ¿Por qué? Porque en la asamblea se dispuso otra cosa, lo que se dispuso es que empiece otra reflexión nacional que termine en otra Asamblea Nacional sobre el rumbo claro del partido y quien puede llevar eso es Alejandro Moreno”, aseveró.