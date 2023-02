“Es un referente para el país”: Oposición respalda a Cuauhtémoc Cárdenas tras señalamientos de AMLO

Luego de que el Presidente de la República consideró a Cuauhtémoc Cárdenas como uno de sus adversarios políticos por su vinculación con la iniciativa Mexicolectivo, legisladores de oposición expresaron su respaldo al ingeniero.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, consideró que el político izquierdista fue quien “tuvo la razón”.

“Yo le tengo no solamente respeto si no afecto al ingeniero Cárdenas, me parece que es uno de los pilares propios de la transición hacia la democracia y no tengo la menor duda que el ingeniero Cárdenas es quién tuvo la razón de decidir qué hacer; además en ejercicio de su libre voluntad, lo que estimase más conveniente”, dijo en conferencia de prensa.

En el mismo sentido se pronunció el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien mediante redes sociales compartió una fotografía junto al fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El priista lo calificó como un “mexicano de una sola pieza” y que lideró luchas que hicieron de México un país mejor.

“El Ing. @c_cardenas_s es un mexicano de una sola pieza, un hombre de izquierda que a lo largo de la historia ha encabezado luchas que convirtieron a México en un país mejor. Hoy más que nunca la Nación exige pluralidad para fortalecerse. Todo nuestro afecto y respaldo siempre”, escribió.

— Alejandro Moreno (@alitomorenoc) February 1, 2023

A su paso por la Cámara de Diputados, el senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, también aprovechó para manifestar su respaldo.

“El ingeniero Cárdenas es un referente indiscutible, está muy por encima de cualquier debate y tiene un reconocimiento unánime. Yo refrendo esa decisión, él es un referente para el país ”

Negó que por estas razones alguien no tenga derecho a reconvenir al izquierdista, en referencia a las declaraciones del mandatario federal, sobre quien dijo que sólo tomó una posición política ante la idea de que Cárdenas Solórzano se uniría en Mexicolectivo.

“Ojalá que sí participara, estoy claro que muchas de las ideas que están ahí deben haber sido aportadas por él”, declaró en entrevista.

