Manlio Fabio Beltrones afirma que la reforma al Poder Judicial no le 'hará bien al país'

Manlio Fabio Beltrones, senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó que la reforma judicial no le hará bien al país ni ayudará a la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Declaró que no ha sufrido presiones e insistió que su voto será en contra de la reforma al Poder Judicial.

Beltrones Riversa reiteró: “yo tengo una sola palabra y desde campaña he manifestado que México necesita una reforma al Poder Judicial, pero no es esta, creo que deberíamos usar más tiempo para que las cosas sean y hagan correctamente, de tal manera que mi voto será en contra de esta reforma”.

El expresidente del Senado dijo que “si en el futuro quisieran construir algo viable muchos de nosotros estamos en buena disposición”.

Manlio Fabio Beltrones pide más tiempo para pensar la reforma al PJ. Foto: Omar Avalos, La Razón

Asimismo, aseguró que no considera que esta reforma le haga bien al país, y “no creo que le ayude a la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum y yo creo que no mejora el sistema de justicia, el voto por elección popular no garantiza el que se hagan bien las cosas, creo que tendremos que reflexionar a futuro cómo la perfeccionamos”, aseguró.

Señaló que “en lo personal debo decir que a mí nadie me ha presionado ni nadie me ha intentado ofender, porque he manifestado mi deseo de votar en contra, porque no creo en esta reforma” e insistió en que “ojalá y nos demos mayor espacio de reflexión”.

