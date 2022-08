Reforma Electoral debe ser con la cabeza, no con el estómago: Lorenzo Córdova

Un cambio como la Reforma Electoral debe “ser producto de la cabeza y no del estómago”, dijo el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, al participar en el foro sobre la iniciativa organizado por la alianza Va por México.

Durante su intervención en el foro Retos y Oportunidades para el Fortalecimiento del INE, Córdova Vianello defendió que el actual sistema electoral funciona adecuadamente.

“Si hay una reforma, que sea producto de la cabeza y no del estómago, que no sea de rencores, porque lejos de fortalecer será para dinamitar”

Tras un recuento de las diversas reformas que se han realizado en la materia, expresó que concretar un cambio que devuelva atribuciones al gobierno para organizar los comicios será “tirar a la basura 30 años de esfuerzos y de construcción democrática”.

Argumentó que para que se dé una reforma deberían existir ciertas condiciones como un consenso amplio o unánime entre las fuerzas políticas; que sea producto de diagnósticos adecuados y que sea para mejorar.

En este sentido, abogó por que “no volvamos nunca más al México bronco y violento del que afortunadamente salimos”, al referir que las reformas han buscado fomentar la pluralidad luego de que durante muchos años sólo se mantuvo un partido en el poder.

“La máxima anglosajona de ‘si funciona no lo arregles porque eventualmente lo puedes descomponer’, me parece tiene que ser la premisa fundamental con la que se analicen eventuales cambios al sistema electoral. Si hay algo que funciona en el país es su sistema electoral. A los datos me remito”