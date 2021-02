Reforma eléctrica avanzará en el Senado, confía López Obrador

Ante el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, el Presidente Andrés Manuel López Obrador confió que en breve se apruebe la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica para lograr el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Una reforma que ya se aprobó en la Cámara de Diputados, falta la aprobación en el Senado que estoy seguro se va a a llevar a la práctica, se va a ejecutar, se va a aprobar porque es para fortalecer a la CFE, no se le puede dar el mismo trato a iberdrola que a la CFE”, afirmó.

En el marco de la evaluación de los programas sociales en Tlaltenango, Zacatecas, AMLO destacó la confianza en Monreal Ávila de que sacará adelante la reforma eléctrica como ha sucedido con otras en materia educativa, laboral y revocación de mandato.

“Todas estas reformas han sido apoyadas por diputados, por senadores y hay un marco legal distinto ahora para no permitir la corrupción, la impunidad y nos han ayudado mucho los legisladores y en especial en el Senado nos ha ayudado mucho el senador Ricardo Monreal”, reconoció.

En ese contexto, recordó que el senador zacatecano ayudó mucho para que se estableciera como delito grave el fraude electoral, además de incorporar que se tipificara de esa manera la corrupción.

“Aunque parezca increíble, la corrupción no se consideraba delito grave en la Constitución, no estaba considerado como delito grave el robo al erario, qué hicieron, modificaron en el gobierno de Salinas el Código Penal, era delito grave y lo convirtieron en no grave”.

López Obrador agregó que durante todo ese tiempo, de 1994 a 2018, se hablaba de combatir la corrupción, incluso se creó el Instituto de Transparencia, así como la Fiscalía Anticorrupción, pero fue “pura faramalla, pura simulación, si no se podía meter a la cárcel a los corruptos”.

Advirtió que ahora que se están cuidando los bienes de la nación están muy molestos estos corruptos que no quieren dejar de robar, pero ya se van a ir acostumbrando a la nueva realidad.

“Se acabó la corrupción, quien quiera robar que se vaya a otra parte, en México no se permite la corrupción, vamos a desterrar de México la corrupción, me canso ganso”, finalizó