Reforma a pensiones no perjudica o expropia dinero de trabajadores: AMLO

La reforma a las pensiones es para beneficiar a los trabajadores no para perjudicarlos, por lo que ni se van a expropiar, robar o confiscar, aseguró Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al confiar que se apruebe la próxima semana y pueda crearse el Fondo para el Bienestar a partir del 1 de mayo como una reivindicación para los empleados de México.

“No estamos aquí para perjudicar a los trabajadores, estamos aquí para beneficiarlos; los que roban son otros que no están aquí, no somos nosotros, para que empecemos a respetarnos, no somos iguales”, afirmó en la conferencia de prensa matutina.

Acompañado por los titulares de Gobernación, Trabajo, IMSS, ISSSTE, INFONAVIT, CONSAR que detallaron con gráficas la iniciativa de reforma a las pensiones, el Jefe del Ejecutivo federal aclaró que no prescribe el derecho de los trabajadores de reclamar los recursos que se encuentran.

“(Esto) significa que quien tiene un depósito, por poco que sea, tendrá siempre el derecho a reclamarla, esa es la clave de todo por eso nadie se puede robar la pensión porque queda a salvo el derecho del trabajador”, expuso AMLO.

Mencionó que ese dinero que no se reclama por ley deben pasar al Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo monto se prevé que para 2030 sea de 166 mil millones de pesos. Indicó que las Afores tienen que entregar los recursos de cuentas inactivas de mayores de 70 años al IMSS.

Sin embargo, el mandatario denunció que las administradoras del ahorro de los trabajadores “no tienen llenadera” y han empezado a “sacar el cobre” porque no quieren entregar los recursos de las pensiones no reclamadas.

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, expuso los alcances de la reforma en materia de pensiones de 2024 que se discute en la Cámara de Diputados, cuyo dictamen se aprobó el jueves tras corregir algunos “errores humanos”.

“Estamos hablando de una reforma del futuro”, expresó Alcalde Luján, luego de recordar que en 2020, el Presidente presentó una propuesta de reforma al IMSS para incrementar la aportación patronal, con lo que se redujeron las semanas de cotización a 750.

Indicó que con la reforma presentada este 2024 se busca garantizar que los trabajadores que ganan hasta el salario promedio en el IMSS, se jubilen con el 100%.

El titular del Trabajo, Marath Bolaños, detalló la forma de financiamiento del Fondo de Pensiones para el Bienestar que incluye 75 por ciento de los ingresos por incautaciones; ingresos derivados de la extinción de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

También, 25 por ciento de las utilidades de las entidades paraestatales sectorizadas en la Sedena y Marina; adeudos de entes públicos ante el SAT e ISSSTE, y recursos de las cuentas no reclamadas e inactivas de las Afores.

“Las y los trabajadores del país pueden estar tranquilos que sus ahorros en las Afores son, prácticamente, intocados”, garantizó.

