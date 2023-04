Reforma al Tribunal Electoral, fuera de este periodo, afirma Ignacio Mier

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, confirmó que la reforma para delimitar las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha quedado fuera para ser aprobada en este periodo.

El también coordinador de Morena dijo que no consideran tener un periodo extraordinario de sesiones, como sí se prevé en el Senado, y es por eso que en la Cámara de Diputados se ampliaron los horarios para sesionar esta semana .

Para evitar el congestionamiento en el Senado, dijo, se espera que a más tardar la madrugada o mañana del miércoles se remitirán las minutas que se logren aprobar en San Lázaro, para que allá les den turno como ya ocurrió con las reformas a las leyes Minera, de Aeropuertos y de Aviación Civil.

En cuanto a la reforma en materia administrativa, para fusionar o extinguir 18 organismos, dijo que el tema está en revisión y no se emitirá algún pronunciamiento hasta tener certezas.

Cuestionado sobre la parálisis que atraviesa el pleno del INAI, Mier Velazco afirmó que, independientemente de las opiniones sobre este órgano, sí ocurrió una omisión legislativa en el Senado.

Sin embargo, dijo que esto es resultado de la forma en que se diseñó el esquema de nombramientos para el Instituto Nacional de Transparencia, por lo que instó al bloque de Va por México a diseñar una reforma que dé salida a la situación, como la tuvo la designación de los consejeros del INE.

El líder de los diputados de Morena dijo que para el caso del órgano electoral no hubo trabas para los nombramientos, debido a que el proceso permite que en caso de que no haya acuerdo entre las fuerzas políticas, se recurra a la insaculación.

"En el caso del INAI, si no alcanzan los dos tercios se provoca esta situación que tiene parados los nombramientos, porque tiene que haber un acuerdo y el acuerdo para el caso de nosotros no es repartir cuotas"

Por otro lado, senadores del PAN y del PRD advirtieron a Morena que no pretenda darles "atole con el dedo" con la promesa de un periodo extraordinario, porque si no han avanzado los nombramientos pendientes se debe a que ellos le apuestan a la paralización de las instituciones.

La vicecoordinadora panista, Kenia López Rabadán, mencionó que uno de esos casos es la designación del titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que no ha sido nombrado desde 2019.

Dijo que son un total de 76 nombramientos los que el Senado tiene pendientes, entre los que se incluyen los del INAI, cuya ausencia es mejor para los morenistas .

"En el mundo ideal de este gobierno, la transparencia no les gusta; en el mundo ideal de este gobierno, pues lo que quieren es paralizar al Inai; así es que, que no nos quieran dar atole con el dedo los legisladores de Morena, no hay acuerdos porque en Morena no son capaces de valer, hacer valer su voto, lo que están haciendo es obedecer al Ejecutivo federal"