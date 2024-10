Reformas legales no responden interrogantes sobre implicaciones electorales de la reforma judicial: Felipe de la Mata.

Luego de que el Congreso de la Unión realizara las reformas secundarias y modificara la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley Electoral) y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (Ley de Medios), el magistrado Felipe de la Mata insistió en que subsisten e incluso surgen nuevas dudas sobre las implicaciones que este nuevo proceso de elección de personas juzgadoras tiene en la materia electoral.

“Hasta el momento no hay reglas claras sobre cómo operará la fiscalización de los recursos, caso en el cual, surgen las siguientes interrogantes: ¿las candidaturas deben nombrar a una persona responsable de sus finanzas personales?, ¿es posible que las candidaturas puedan obtener financiamiento de su cónyuge o concubino?, incluso, ¿es razonable requerir información del patrimonio de cónyuges, concubinos y dependientes económicos directos sin queja o procedimiento sancionador previo?”, cuestionó de la Mata.

En cuanto a las etapas del proceso de elección de juzgadores, y donde la ley indica que la jornada electoral inicia a las 8 horas del primer domingo de junio y concluye con el cómputo de los votos en casilla, advirtió en que no está claro hasta qué hora puede votar la ciudadanía o si no hay hora de cierre establecido o si puede votar siempre que no haya iniciado el cómputo, además, sigue estando la duda sobre cuántas urnas tendrán que habilitarse para la recepción de la votación.

Acerca de los actos de campaña, dijo que no se especificó la forma en que habrán de distribuirse los tiempos en radio y televisión y que difícilmente los tiempos serán equitativos para más de 5 mil candidaturas. Sin mencionar que no se define qué tipo de propaganda será válida para la misma.

Así mismo, subrayó que se establece que por cada tipo de elección se empleará una sola boleta; pero, prevalece la duda de cuántas boletas recibirá la ciudadanía, tomando en cuenta que por tipo de elección hay varios cargos.

El magistrado advirtió que otras dudas pueden surgir en aspectos generales de la regulación de los medios de impugnación o la desaparición de la Sala Especializada (SRE) y trámites de Procedimientos Especiales Sancionatorios (PES).

“Sobre este tema la reforma es contradictoria porque, al referirse al órgano de la Sala Superior que se encargará de dar seguimiento a la adecuada sustanciación de los expedientes a cargo del INE y revisar su debida integración, en una parte habla de la existencia de una Comisión Especializada y, en otra parte, alude a una Unidad Especializada, lo cual genera incertidumbre respecto de si existirán dos áreas encargadas de ello o cuál de ellas será la responsable”.

Por último, el magistrado Felipe de la Mata envió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía diciendo que a pesar de que las reformas legales no responden fácilmente las interrogantes sobre las implicaciones electorales de la reforma judicial sino, por el contrario, surgen otras, reiteró que debemos estar tranquilos y tener claro que la elección se llevará a cabo con los márgenes acostumbrados de profesionalismo y certeza que el INE y el TEPJF han establecido en sus más de tres décadas de existencia.

JVR