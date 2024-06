Reformas al PJ “sólo les competen a mexicanos”

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reconoció que el tema de reformas al Poder Judicial es competencia sólo de los mexicanos, y aunque señaló que Estados Unidos se mantiene observante al tema pues “a mejorar del sistema mayor seguridad en diversos temas”, su país respetará “la decisión del pueblo de México”.

El diplomático dijo en conferencia: “A mejor sistema, mayor seguridad en diversos temas”.

Ken Salazar reiteró el respeto que llevan de la política de México, por lo que reiteró que es el mismo país el que debe definir las instituciones “que ustedes van a vivir”.

Agregó: “Estados Unidos tiene interés en que México tenga un sistema judicial que trabaje bien: la meta, yo creo de todos, es tener un Poder Judicial que sea fortalecido, que pueda hacer su trabajo muy bien porque sin un Poder Judicial bueno, no podemos avanzar en muchos de los temas, incluso lo de la seguridad”.

El diplomático señaló que el tema migratorio es un pendiente que es prioridad para “ambas naciones”, porque México ya no solo es país de trasiego, sino que es necesario seguir trabajando conjuntamente y hacer un llamado a los migrantes a que no caigan en engaños de quienes han hecho de la migración un crimen.

El embajador dijo: “nosotros tenemos que trabajar mucho de la mano como trabaja el Presidente Joe Biden y el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a ver en qué manera podemos hallar soluciones regionales que incluyen a Guatemala y otros países de dónde vienen los migrantes”.

Salazar, advirtió que su país va a endurecer sus leyes migratorias para lograr tener un sistema en el que la movilidad sea ordenada y segura.

También reprochó que en México existen delincuentes que no han sido extraditados a los Estados Unidos a consecuencia de lo que no se ha hecho desde el Poder Judicial en México. “Conozco, existen ahí (delincuentes) sin extraditar, en parte, por lo que no se ha hecho en el Poder Judicial”, indicó.

Además, Salazar dio inicio a su conferencia felicitando a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum y recordó que el presidente Joe Biden llamó por teléfono a la morenista para desearle éxito en lo que será su gestión y augurar un trabajo conjunto con miras al 2030.

El embajador dijo que, con México, se trabaja en conjunto para atender las causas de la migración y sobre todo evitar que la gente salga de sus lugares de origen por razones económicas, políticas y de seguridad; manifestó que para la atracción de inversiones y para tener prosperidad es importante preservar el recurso humano.

Recientemente el equipo de Sheinbaum y una representación del Gobierno de Biden tuvieron su primera reunión el pasado martes. La mandataria electa dijo que el encuentro fue “cordial”.

Este jueves Salazar dijo que ambas partes discutieron sobre migración, seguridad, la relación comercial y el tráfico de armas. Asimismo, y tras felicitar a la presidenta virtual, el diplomático, dijo que Sheinbaum: “también hizo historia por ser la primera mujer electa en la historia de América del Norte”.