Refugios atienden a 10 mil personas

La Red Nacional de Refugios (RNR) atendió en los primeros seis meses de 2023 a un total de 10 mil 204 personas, de las que 87 por ciento son mujeres a través de los refugios integrantes, centros de Atención externa, líneas de atención telefónica y redes sociales.

De acuerdo al más reciente informe de la organización civil, seis por ciento de las mujeres que se comunicaron reportaron violencia feminicida y cinco por ciento, violencia sexual.

Además, 95 por ciento de los menores atendidos fueron víctimas de violencia en el ámbito familiar, mientras que, en el primer semestre de 2023, ingresaron al refugio 11 niñas de 14 años que fueron víctimas de violencias sexual y física.

“Me aventó contra la pared sin importarle que tuviera a mi hijo en brazos, mi cabeza empezó a sangrar, se espantó y me llevó al centro de salud.

“Le dije al doctor que me atendió que él me había aventado, que no era la primera vez y que no tenía a dónde ir. El doctor no dijo nada, me dio la receta y le llamó a él, perdí la esperanza y entendí que no me iban a apoyar porque era amigo del director del hospital”, narró Carla de 31 años del estado de Puebla.

Asimismo, de las tres mil 516 niñas y niños que recibieron atención en el refugio y/o en los centros de atención externa, 95 por ciento de los casos, ha vivido algún tipo de violencia dentro del ámbito familiar, en 90 por ciento de los casos los agresores es el mismo que el de la madre; en el uno por ciento de los casos la persona agresora es algún familiar.

En torno al perfil de los agresores, 76 por ciento tiene vínculos militares o políticos y además usan armas.

El 22 por ciento tiene antecedentes penales; 11 por ciento tiene vínculos con el narcotráfico y 68 por ciento tiene alguna adicción, principalmente al tabaco, alcohol, cocaína, marihuana y solventes.