Se registra Máynez como candidato oficial de Movimiento Ciudadano 

Durante su mensaje dijo que no van a gastar un peso en bots para denostar a sus adversarios, además que no van a dejar que candidatas y candidatos usen un hashtag para insultar a la candidata de Morena.

Para insultar a la candidata del PRI, del PAN, ni un solo peso para denigrar nuestra vocación, nuestra profesión , indicó.

Criticó a quienes se burlan de ellos al decir que no le van a poder ganar a los demás partidos, “y me van a poner mañana, el lunes, el viernes 1 de marzo, como me han puesto en las encuestas con el 3 por ciento, algunos son generosos y me ponen el 5 por ciento, me ponen el 6 por ciento, yo no sé por qué si vamos tan abajo, se toman la molestia de insultarnos todos los días”, dijo.

Sostuvo que cuentan con las mejores candidatas y candidatos para transformar el país, además que, dijo que su visión de país no va a dejar a sus hijos sin agua, ni que respiren veneno.

Una visión de país que no va a tener alcaldes, gobernadores que se arrodillen frente a los delincuentes, que no les va a decir a quién quieres proponerme para dirigir la policía en mi municipio , aseveró.

Detalló que deben darles la oportunidad de que lo comparen en cada foro y en cada debate, con la candidata del PRI del PAN, y con la candidata de Morena, para que debatan con él y comparen propuestas.

Apostemos por el voto, por la decisión, por la elección informada. Hay que creer en la decisión de las personas, nosotros creemos en eso, que la gente debe de elegir en conciencia con libertad a la mejor opción , agregó.

DMGS