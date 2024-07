Sismo magnitud 5.4 "despierta" a Guerrero y CDMX este 27 de julio

La madrugada de este 27 de julio se registró un sismo de magnitud 5.4, según el Servicio Sismológico Nacional.

El sismo fue perceptible para los capitalinos a las a las 4:30hrs y tuvo su epicentro a 27 km al suroeste de Acapulco, Guerrero.

SISMO Magnitud 5.4 Loc 27 km al SUROESTE de ACAPULCO, GRO 27/07/24 04:30:10 Lat 16.75 Lon -100.12 Pf 1 km pic.twitter.com/p4THSiqdgG — Sismológico Nacional (@SSNMexico) July 27, 2024

Usuarios en redes sociales comenzaron a informar que el sismo fue perceptible en distintas zonas de la CDMX, como: Tlatelolco, Coyoacán, Cuajimalpa, entre otras.

¿Por qué no sonó la alerta sísmica?

Las alertas sísmicas de la Ciudad de México no sonaron esto fue debido a que "no ameritó aviso de alerta porque la energía irradiada durante los primeros segundos no superó los niveles de activación".