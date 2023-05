'Lo vi, lo viví'. La Reina del Pacífico y sus polémicas declaraciones sobre la guerra contra el narco

Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del que viera al narcotráfico como una empresa y que así lograra concebirla a través del Cártel de Guadalajara, tuvo una sobrina que fue considerada como una de las primeras mujeres en ser parte de este tipo de células del crimen organizado y, además, liderarlas.

Su nombre: Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como "La Reina del Pacífico", volvió a tomar notoriedad cuando en el 2022 no sólo apareció para entablar una denuncia en contra de Netflix por los contenidos de la serie "La reina del sur", protagonizada por Kate del Castillo, en la que presuntamente se habla de su vida, sino también por hacer declaraciones de lo que ella conoció durante la administración de Felipe Calderón como presidente de México del 2006 al 2012, en la estrategia que junto con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, llamaron "La Guerra contra el Narco".

Recientemente, Sandra Ávila habló de nueva cuenta sobre dicha estrategia, la cual considera sólo fue un slogan para enaltecer el gobierno de Felipe Calderón durante su sexenio.

'Lo vi, lo viví, lo oí'

Durante una entrevista realizada por Adela Micha, la llamada Reina del Pacífico declaró que aún sin tener ninguna prueba a su alcance, ella asegura que el expresidente Felipe Calderón "estaba bien metido con el narco".

"¿Lo hizo? No, ¿Felipe? Estaba bien metido con el narco... Me consta y me acabas de decir que estoy haciendo una declaración muy fuerte en contra de Felipe... porque lo vi, lo viví y lo oí", refirió cuando se le cuestionó sobre las acciones que realizó el exmandatario para luchar contra el narcotráfico en el país.

"Tú me dices: 'estás haciendo una declaración muy grave' y de todo lo que hemos hablado, ¿de qué tengo prueba, de qué sí me crees y qué no, qué es lo que sí me va a creer el público y qué no?, reiteró Ávila Beltrán.

García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Calderón en una foto de archivo. Foto: Cuartoscuro

También habló sobre García Luna

Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos y quien liderara dicha guerra contra el narco en el sexenio de Calderón, también fue objeto de las declaraciones de Sandra durante esta entrevista. Afirmó que ella sabía sobre los sobornos que recibía el exsecretario de Seguridad Pública durante esa administración calderonista.

"Porque yo escucho, porque he estado en lugares en donde ha estado gente que ha escuchado y se me queda grabado y sé de lo que están hablando. Yo sabía quién era, yo sabía con quién trataba, yo sabía quién le pagaba", dijo la Reina del Pacífico, quien luego de ser cuestionada sobre si tenía o no la certeza de que se recibían sobornos por parte de García Luna, sentenció: "¡Claro! Sí. Si yo digo que es un corrupto, es porque es un corrupto". Hasta el momento, el expresidente no se ha pronunciado respecto a estas declaraciones.