Héctor Astudillo renuncia al PRI; pide al tricolor, PAN y PRD que se vea que su compromiso es con México y Xóchitl Gálvez

Héctor Astudillo Flores, exgobernador de Guerrero, renunció este miércoles al Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego de denunciar que fue excluido del próximo proceso electoral, y reveló que mantiene pláticas con Movimiento Ciudadano, pero aún no toma una decisión sobre su futuro político..

Hector Astudillo dijo que es urgente que la alianza PRI, Partido de la Revolución Democrática y Partido Acción Nacional demuestren realmente que su compromiso es con México y Xóchitl Gálvez.

"Es urgente que la alianza PRI, Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido Acción Nacional (PAN) demuestren realmente que su compromiso es con México; es prioritario que se vea y sienta en el territorio nacional, el trabajo en favor de la candidata Xóchitl Gálvez”, refirió.

Héctor Astudillo dejó en claro que su dimisión a la militancia en el partido tricolor es “un acto de dignidad y respeto a los militantes del PRI”.

Agregó: “No puedo seguir en un partido que ha perdido su rumbo y que no respeta a sus militantes”.

El exmandatario guerrerense admitió estar en pláticas con Movimiento Ciudadano desde hace dos año, sin embargo, aclaró que todavía no define si se integra a esa fuerza política.

“Si bien he tenido pláticas con Movimiento Ciudadano, no he tomado una decisión final sobre mi futuro político”, destacó.

Héctor Astudillo fue gobernador de Guerrero de 2015 a 2021. En las recientes elecciones para designar a su sucesor, el PRI perdió la gubernatura ante Morena y su candidata Evelyn Salgado Pineda.

